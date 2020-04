BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich vor der morgigen Videokonferenz der Eurogruppe optimistisch gezeigt, den Streit um die Corona-Hilfen in Europa beizulegen. Er sei "zuversichtlich", bis Dienstagabend "eine Entscheidung zu ermöglichen", sagte Scholz in Berlin. "Ich halte europäische Solidarität dringend erforderlich in dieser Frage."

Die Bundesregierung lehnt die von Italien und Spanien geforderten Corona-Bonds strikt ab und verweist stattdessen auf den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Bei der vorherigen Videokonferenz hatten sich die Staats- und Regierungschef nicht einigen können, wie die europäischen Hilfen angesichts der Covid-19-Pandemie ausgestaltet werden sollen und die Finanzminister mit der Lösungsfindung beauftragt.

Scholz erklärte, es bestehe dennoch die Möglichkeit, "ein vernünftiges Konzept" vorzulegen, das auch EU-Länder bedenke, die nicht in der Eurogruppe seien. Er verwies dabei auch auf mögliche Kredite der Europäischen Investitionsbank (EIB) und den bereits von der EU-Kommission vorgelegten Vorschlag eines europäischen Kurzarbeitergeldes.

Der ESM könne derzeit Kredite von 410 Milliarden Euro ausgeben, sagte Scholz. "Unsere Vision ist, dass dieser ESM... so weiterentwickelt wird, dass er genau auf die Corona-Pandemie zugeschnitten ist." Die Mitgliedstaaten des Euro sollten die Möglichkeit erhalten, bis zu zwei Prozent ihres Bruttosozialprodukts als Kredite über den Rettungsschirm abzufragen. "Das sind gar nicht so kleine Summen", sagte der SPD-Politiker. Im Fall von Italien gehe es um etwa 39 Milliarden, bei Spanien um etwa 28 Milliarden Euro. "So kann man das für verschiedene andere Länder auch betrachten."

Diese Kreditlinie soll nicht so ausgestaltet sein, wie das vor zehn Jahren in der Finanzkrise war, inklusive einer Troika. Sie soll sich vielmehr ganz darauf richten, die Gesundheitssysteme der betroffenen Länder oder deren Wirtschaft zu stabilisieren. Das Gute an dem Programm sei, dass es auch mit anderen Handlungsmöglichkeiten des Eurosystems wie der Europäischen Zentralbank verknüpft sei. Der ESM sei daher "eine sehr stabile Ansage".

Kritik an der Haltung der Bundesregierung kam von der Grünen-Bundestagsfraktion. Die vorgeschlagenen Maßnahmen griffen "ökonomisch insgesamt zu kurz", erklärten der Sprecher für Haushaltspolitik, Sven-Christian Kindler, und die Sprecherin für Europapolitik, Franziska Brantner. "Es geht hier um eine einmalige Lastenteilung, um die Stabilisierung des Gesundheitswesens, die Bewältigung der ökonomischen Krise und den Wiederaufbau in Europa." Dies gelinge am besten mit einmaligen europäischen Anleihen, so die beiden Grünen-Abgeordneten. "Die ideologische Ablehnung der Bundesregierung gegen Corona-Bonds gefährdet deutsche Wirtschaftsinteressen und politische Interessen."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2020 10:19 ET (14:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.