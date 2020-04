BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt die Festlegung auf ein Ausstiegsdatum aus den Beschränkungen des öffentlichen Lebens ab. Es sei "nicht geraten, über ein Datum in Deutschland jetzt zu sprechen", sagte Merkel in Berlin. "Es wäre ganz schlecht, wir würden zu schnell voranschreiten, um dann wieder alles zurücknehmen zu müssen." Die Regierung habe bis einschließlich 19. April ihre Maßnahmen getroffen, "daran wird sich auch nichts ändern".

Ein Ausstieg aus den Maßnahmen könne in jedem Fall nur "schrittweise" erfolgen. Der Gesundheitsschutz müsse auch bei einer Öffnung des öffentlichen Lebens immer im Mittelpunkt stehen, betonte die Kanzlerin. Auf die Frage, ob das Kriterium für ein Exit eine Verdopplungszeit von zehn, 12 oder 14 Tagen sei, sagte Merkel, dass es mehrere Faktoren gebe, beispielsweise eine stabile Zahl von Neuerkrankungen.

Merkel bekräftigte auch, dass Europa bei der Produktion von klinischen Masken besser werden müsse und forderte mehr Souveränität. Deutschland sei hier vorangekommen, "aber noch nicht so, wie wir es wünschen". Dies sei man dem medizinischen Personal in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen schuldig. Die Bundesregierung will nun einen Beschaffungsstab einrichten, beauftragt werde Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Das Thema soll auch am Donnerstag nochmals im das Corona-Kabinett besprochen werden.

Offener zeigte sich Merkel inzwischen für das Tragen einfacher Masken im öffentlichen Raum. Anfänglich hätten die Forscher davon abgeraten. "Jetzt wandelt sich auch die Meinung der Experten", so die CDU-Politikerin. Allerdings sei die korrekte Pflege eines Mund-Nase-Schutzes - etwa durch Kochen, eine Erhitzung im Backofen, oder Bügeln - eine Voraussetzung, dass die Wirkung auch eintrete. Dabei dürften die Menschen nie die Abstandsregeln vergessen. "Wenn sich das immer weiter durchsetzt, werden wir auch dafür plädieren, dass Menschen das tun."

Merkel erwähnte in ihrer Rede auch die Beschlüsse des Corona-Kabinetts, wonach bestimmte Einreisende sich im Regelfall in häusliche Quarantäne begeben sollen. Die Erleichterungen für mittelständische Unternehmen seien nötig gewesen, da die Kreditvergabe durch die Banken "sehr, sehr schwerfällig" gewesen sei. Nun haftet der Bund in bestimmten Fällen vollständig und nicht mehr nur zu 90 Prozent.

