Eigentlich wollte sich unsere aktienlust.tv-Frontmann Jürgen Schmitt in dieser Woche aus dem Osterurlaub melden, doch nicht nur er wird in diesem Jahr wohl darauf verzichten müssen, zu verreisen. Das Coronavirus bleibt das beherrschende Thema auch zu Beginn der neuen Woche. Doch diese startet aufgrund sinkender Infektionszahlen in Italien und Spanien durchaus robust. Kann das so bleiben? Sehen wir vielleicht sogar den Start einer Trendwende? Ist das Schlimmste etwa schon vorbei? Darüber und über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...