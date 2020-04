BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die in Thailand verschwundenen Atemschutzmasken für die Berliner Polizei hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rasche Aufklärung gefordert. Dies sei nun wichtig, sagte Merkel mit Blick auf entsprechende Vorwürfe von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) gegen die USA.

Das Unternehmen habe gesagt, dass es sich dies nicht vorstellen könne, sagte Merkel. "Wir haben sehr unterschiedliche Äußerungen. Ich hoffe, dass man das wirklich aufklären kann und denke, dass das auch möglich ist."

Innensenator Geisel hatte am Freitag von einem "Akt moderner Piraterie" gesprochen und erklärt, die USA hätten die für die Berliner Polizei vorgesehene Schutzkleidung "konfisziert". Diese Behauptung wiederholte er am Wochenende nicht mehr. "Fakt ist, wir haben eine entsprechende Lieferung bestellt.... und auch bezahlt", sagte er am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Die Lieferung von 200.000 FFP-2-Schutzmasken war demnach am Flughafen von Bangkok abhanden gekommen.

"Unabhängig davon, ob sie konfisziert worden sind, ob sie storniert wurden und dann in die USA umgeleitet worden sind, oder ob jemand mit dem Geldkoffer gekommen ist und es in die USA umgeleitet hat: Unsere Schutzmasken sind in den USA gelandet", erklärte Geisel. "Und das ist nicht in Ordnung."

