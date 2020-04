ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen auf breiter Front hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Bestimmt wurde er vor allem von Nachrichten aus Europa zur Corona-Epidemie. Für etwas Zuversicht sorgte insbesondere die Nachricht, dass das Nachbarland Österreich seine Geschäfte ab dem 14. April wieder nach und nach öffnen will. Größere Veranstaltungen soll es jedoch frühestens ab Juni wieder geben.

Der SMI gewann 2,4 Prozent auf 9.462 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 72,03 (zuvor: 60,8) Millionen Aktien.

Auch Meldungen aus Südeuropa wurden positiv aufgenommen. So hatte Italien am Sonntag die niedrigste Zunahme an Corona-Todesfällen seit mehr als zwei Wochen vermeldet und in Spanien ging die Zahl der Fälle den dritten Tag in Folge zurück. Frankreich hatte indessen den niedrigsten Stand seit einer Woche registriert. Jedoch rechnet das Land mit der stärksten Rezession seit 1945. Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Montag bei einer Anhörung im Pariser Senat, das Minus werde deutlich höher ausfallen als nach der Finanzkrise 2008. Große Sorge bereitete den Anlegern unterdessen weiter die Entwicklung in den USA, wo die Zahl der Corona-Toten schnell steigt.

Profitieren von den Hoffnungen konnten vor allen konjunktursensible Aktien, insbesondere Finanzwerte waren gefragt. UBS sprangen um 6,7 Prozent nach oben. Credit Suisse verbesserten sich um 5,6 Prozent. Für Swiss Life und Swiss Re ging es um 5,5 bzw. 4,0 Prozent aufwärts. Tagesgewinner war jedoch der Luxuswert Swatch mit einem Plus von 7,3 Prozent. Richemont erhöhte sich um 4,9 Prozent. Kräftig zulegen konnten auch Lafargeholcim mit Gewinnen von 6,0 Prozent. Das defensive Index-Schwergewicht Nestle blieb indessen mit einem Plus von 1,6 Prozent etwas zurück.

Schwach zeigten sich indessen Geberit. Bei dem Anbieter von Sanitärprodukten hatte sich die Pandemie im ersten Quartal bemerkbar gemacht. Der Umsatz sank auf 789 Millionen Franken von 830 Millionen im Vorjahr. Die Aktie schloss mit vergleichsweise mageren Aufschlägen von 0,5 Prozent.

April 06, 2020 11:47 ET (15:47 GMT)

