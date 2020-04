(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.04.2020 - Technologiewerte zeigen sich zum Wochenauftakt deutlich fester. An der Wall Street ziehen Papiere von Nvidia, Tesla und AMD kräftig an. Im deutschen Handel klettert der TecDAX um knapp vier Prozent. Der DAX schloss am Montag 5,7 Prozent fester bei 10.075 Punkten. Alle Werte des Index konnten zulegen, angeführt Volkswagen Daimler und MTU Aero. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...