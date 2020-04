Tobias A. Huber ist Forscher am Institut für Management, Technologie und Wirtschaft der ETH Zürich in der Schweiz. Alle vier Jahre halbiert das Bitcoin-Protokoll die Blockbelohnungen, diese erhalten die Miner dann, wenn sie einen sogenannten "Block" von Transaktionen zur Blockchain beitragen. Derzeit beträgt die Belohnung 12,5 Bitcoins pro Block. Die nächste Halbierung wird ziemlich bald und zwar im Mai 2020 erfolgen. Die in das Protokoll zur Kontrolle der Inflation von Bitcoin (BTC) integrierten ...

