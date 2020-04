Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Das italienische Designstudio und Karosseriebauunternehmen Pininfarina S.p.A ergänzt die Partnerschaft von Bosch und Benteler. Das Projekt mutet harmlos an, ist aber strategisch. Bosch treibt es auch während der Corona-Krise voran, bestätigt ein Sprecher. Es geht um einen Milliardenmarkt: Wer künftig ein Elektroauto bauen möchte, kann das komplett bei dem schwäbisch-italienischen Zulieferer-Trio erledigen lassen. Zwar ruht die Autoproduktion derzeit, doch gilt das nicht für viele Zukunftsprojekte der Zulieferer. "Das hochautomatisierte Fahren mit Partner 2getthere läuft auch bei Corona unvermindert weiter", bestätigt ein ZF-Sprecher. Das Stiftungsunternehmen vom Bodensee war vor einem Jahr bei dem niederländischen Unternehmen mit 60 Prozent eingestiegen. Es bietet komplette automatisierte Transportsysteme. Die Systeme laufen in mehreren Großstädten weltweit, beispielsweise in Rotterdam, Abu Dhabi, Singapur und in vielen Häfen und Flughäfen. Vor allem ihre Projekte für die Elektromobilität treiben Autozulieferer wie Mahle, Hella und Elring-Klinger auch in der Krise voran. Beim Beispiel Bosch und Benteler arbeiten sie schon länger zusammen. Innerhalb eines Jahres haben sie ein sogenanntes "Rolling Chassis" - im Branchenjargon "Skateboard" - für Elektroautos entwickelt. Von Benteler kommen das Crash-Management, Fahrwerk, Batteriesysteme, von Bosch Antriebsstrang, Lenkung, Bremsen und Elektronik samt Steuerung. Und jetzt stülpen die italienischen Spezialisten für Fahrzeugdesign und Integration noch eine schöne Hülle über die rollenden Elektrobretter. (Handelsblatt S. 16)

HANIEL - Der Familienkonzern Haniel hat gerade erst vor erheblichen negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf alle Geschäftsbereiche gewarnt. Mit der Mehrheit am Frankfurter Start-up Emma ist das Düsseldorfer Unternehmen nun in ein Geschäft eingestiegen, das laut Co-CEO Dennis Schmoltzi keine größeren Auswirkungen auf das eigene Geschäft spürt. Der Online- Matratzenhändler, der zu einem führenden Schlaftechnologie-Anbieter werden will, hält am Ziel fest, den Nettoumsatz 2020 von zuletzt 150 Millionen auf mindestens 200 Millionen Euro zu steigern. Aktuell sei Emma der eigenen Planung sogar voraus, sagt Schmoltzi. Auch die Lieferketten für die selbst entwickelten Produkte seien "robust". Mit Haniel habe man einen starken Partner gefunden, der bei der Konsolidierung des stark fragmentierten Marktes helfen könne. Die Unabhängigkeit der Firma werde aber auch in der neuen Konstellation gewahrt, so Mitgründer Schmoltzi. "Wenn die Transaktion anders strukturiert gewesen wäre, hätten wir das auch nicht gemacht." (Börsen-Zeitung S. 9)

EASYJET - Der Streit zwischen dem Management des britischen Billigfliegers Easyjet und seinem Großaktionär Stelios Haji-Ioannou wird schärfer. Der Firmengründer forderte am Montag den Rücktritt von Finanzchef Andrew Findlay, nachdem Easyjet ihre Teilnahme am staatlichen Kreditprogramm verkündet hatte. Das Unternehmen rief dort 600 Millionen Pfund ab und verfügt nach eigenen Angaben nun über liquide Mittel von 2,3 Milliarden Pfund. (Börsen-Zeitung S. 9)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2020 00:24 ET (04:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.