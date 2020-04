FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Zuversicht mit Blick auf die Coronavirus-Krise zu wachsen. Nach einer kräftigen Erholung des Dax um rund 5,8 Prozent am Montag zeichneten sich am Dienstagmorgen weitere Gewinne für den deutschen Leitindex ab. Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Hauptgeschäfts auf 10 161 Punkte und damit 0,84 Prozent im Plus.



Aktuell schauten die Investoren vor allem auf die Anzahl der Neuinfektionen sowie der neuen Todesopfer durch Covid 19, erklärte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Da komme es gut an, dass New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo für den besonders heftig vom Coronavirus getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels sieht. Zwar sei die Zahl der in der Pandemie gestorbenen in New York im Vergleich zum Vortag gestiegen, dies liege jedoch im Bereich vergangenen Tage, hatte Cuomo am Montag (Ortszeit) während seiner täglichen Pressekonferenz gesagt. Zudem sei die Zahl der neu in die Krankenhäuser gekommenen Patienten deutlich zurückgegangen, genauso wie die Zahl der intubierten Menschen an Atemgeräten. Auch in Teilen von Europa sehen Experten einen positiven Trend bei der Entwicklung.



Marktexperte Andreas Büchler von Index-Radar sieht im Zuge der laufenden Dax-Erholung Spielraum bis 10 400 Punkte, im besten Fall sogar etwas mehr. Allerdings sollten Anleger das nicht mit einem neuen Aufwärtstrend verwechseln, gibt der Experte zu bedenken. Er sieht derzeit lediglich eine Gegenbewegung nach dem Virus-Börsencrash. So war der Dax seit Beginn der Talfahrt im Februar bis Mitte März um knapp 40 Prozent bis auf rund 8255 Punkte eingebrochen./mis/stk