"Das Jahr 2019 ist ein gutes Jahr gewesen", kommentiert der Vorstandsvorsitzende Peter Fenkl die Entwicklung im zurückliegenden Jahr. Mit dem Umsatzzuwachs hat sich auch die Mitarbeiterzahl positiv entwickelt: In Deutschland arbeiten 2.400 Menschen (Vorjahr: 2.250) für Ziehl-Abegg, weltweit sind es 4.300 Menschen (Vorjahr 4.100).

Im laufenden Jahr hat die Corona-Krise viele Menschen in Heimarbeitsplätze getrieben. Dazu braucht es eine solide Netzinfrastruktur mit großen Rechenzentren - Ventilatoren von Ziehl-Abegg sind seit Jahren sowohl in Netzwerken als auch bei Rechenzentren zur Kühlung eingesetzt. "Das ist für uns ein wichtiger Markt, der weltweit rapide wächst", betont Firmen-Chef Fenkl. Auch Versandhändler und Streaming-Anbieter benötigen große Rechenkapazitäten, was eine entsprechende Kühlung der Hardware voraussetzt.

Spezielle Ventilatoren für Krankenhäuser

Dass in großen Kliniken moderne Ventilatoren sowohl in Operationssälen als auch in Quarantäne-Stationen eingesetzt sind, ist im Zuge der Corona-Krise in China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...