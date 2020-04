The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA FR0010885582 KLEPIERRE 10-20 MTN BD02 BON EUR NCA 4G0K XFRA US37045XBU90 GM FINANCIAL 17/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US37045XBV73 GM FINANCIAL 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US882508AZ72 TEXAS INSTR. 2020 BD02 BON USD NCA XFRA USG8201NAE25 SINOP.G.O.D.17 17/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0912154381 CITIC 13/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1052421150 LIBANON 14/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1213834978 HIKMA PHARMACEUT.15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1216095254 SAXO BANK 15/25 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1577730895 YANC.INT.RES.DEV. 17/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1590378862 JINGRUI HLDGS 17/20 BD02 BON USD NCA VWYB XFRA XS1598103213 VOLKSW.FIN.SERV 17/20 MTN BD02 BON NOK NCA CSSA XFRA CH0242606942 APTG AG NAM. SF 5 EQ01 EQU EUR YCA FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A) FD00 EQU EUR N