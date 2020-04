The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1DAMH0 KRED.F.WIED.10/20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4X14 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB53J8 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T2V2 DZ BANK IS.A494 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCB2 DZ BANK IS.A800 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3QT5 LB.HESS.THR.CARRARA10J/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4VZ7 HCOB NV BO12/14 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB84E9 NORDLB IS. 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2AAN62 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB3R62 BAY.LDSBK.IS. 15/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4X06 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0B6N6 DEKABANK DGZ IHS.S.7319 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4Z94 HCOB BON 13 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB008U6 LBBW DAI BOAP CALL 15/24 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010883058 AUTOROUTES SUD FR. 10/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US06416CAB46 BK NOVA SCOTIA 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US256746AE84 DOLLAR TREE 18/20 FLR BD01 BON USD NCA 11ME XFRA US59217HAR84 METROP.L.GL FDG I 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US6832348K70 ONTARIO PROV. 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB30F1 LB.HESS.THR.CARRARA04G/19 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4EP7 LB.HESS.THR.CARRARA04L/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4WQ4 HCOB NVBO1/15 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB00MS7 LBBW DAI BOAP CALL 15/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0Y757 LBBW DL-STUFENZINS 14/20 BD02 BON USD N