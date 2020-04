"Wenn eine zentrale Infrastruktur nicht mehr modernisiert wird, behindert das die Weiterentwicklung der Gesellschaft."Zürich - Die liberale Denkfabrik Avenir Suisse kritisiert die Gegner des neuen Mobilfunkstandards 5G scharf. Wenn eine zentrale Infrastruktur nicht mehr modernisiert wird, behindere das die Weiterentwicklung der Gesellschaft, heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Positionspapier. Gleich fünf Komitees arbeiteten derzeit an Volksinitiativen zu diesem Thema, so Avenir Suisse.

