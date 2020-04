Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist ausgezeichnet in die neue Woche gestartet. Der DAX war schon zu Handelsbeginn sehr stark unterwegs. Mit Unterstützung der Wall Street konnte er seine Gewinne sogar noch ausbauen. Am Ende lag er bei 10.075 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 5,8 Prozent bzw. 549 Punkten. Die Marktidee ist diesmal der Dow Jones.