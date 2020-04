Genf (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft ENR Russia Invest hat 2019 wieder schwarze Zahlen geschrieben, nachdem im Vorjahr ein Verlust resultiert hatte. Der Gewinn belief sich auf 6,23 Millionen Franken, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorging.Grund für das bessere Resultat ...

