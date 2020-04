Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mödling (pts008/07.04.2020/08:00) - Das Unternehmen der AICHELIN Group, AFC-Holcroft, mit Sitz im nordamerikanischen Wixom, hat Marek Kedzierzynski zum neuen Leiter für seine Europa-Aktivitäten ernannt. Kedzierzynski folgt Marc Ruetsch nach, der Mitte des Jahres in den Ruhestand treten will. Kedzierzynski wird an Tracy Dougherty, Vizepräsident Vertrieb von AFC-Holcroft, berichten. Neben einem Master of Engineering (M.Eng.) der Universität Zielona Gora in Polen, promovierte Kedzierzynski an der Technischen Universität Westpommern im polnischen Stettin. Kedzierzynski hat sich während seiner gesamten Karriere ausschließlich auf die Bereiche Engineering und Wärmebehandlung konzentriert, angefangen mit seinem Start als Konstrukteur während seines Studiums, über verschiedene technische Funktionen bei großen Ofenherstellern bis hin zum Verkauf und verwandten Aktivitäten. Der Aufschwung und die zunehmende Verantwortung führten zu einem stetigen Aufstieg auf der Karriereleiter, einschließlich der Positionenen des Verkaufsleiters des Ofenanlagenverkaufs sowie des kaufmännischen Leiters und Vorstandsmitglieds eines Anlagenbauers, bevor er 2019 zu AFC-Holcroft kam. Darüber hinaus besaß und betrieb Kedzierzynski während seines Universitätsstudiums sein eigenes Wärmebehandlungs-Beratungsunternehmen. Er spricht fließend Polnisch, Englisch und Russisch. Kedzierzynski, sagt: "Es ist eine Ehre, die Zügel der europäischen Operationen von AFC-Holcroft von meinem angesehenen Kollegen Marc Ruetsch zu übernehmen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, in dieser Rolle bei AFC-Holcroft zu arbeiten und meine Ausbildung, mein technisches Know-how und meine Verkaufserfahrung täglich einsetzen zu können." Er fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, dass ich als Teil der AFC-Holcroft-Mannschaft ausgewählt wurde." Mit dem neuen Titel ist auch das physische Büro von AFC-Holcroft Europe von der Schweiz nach Polen umgezogen. Eine separate formelle Ankündigung wird die neue Adresse und Telefoninformationen enthalten. Über AFC-Holcroft AFC-Holcroft, gegründet 1916, ist einer der führenden Hersteller von Industrieofenanlagen zur Wärmebehandlung von Eisen- und Nichteisenmetallen. Das Unternehmen mit 120 Beschäftigten gehört seit 2016 zur AICHELIN Group. AFC-Holcroft ist fokussiert auf die Herstellung und den Service von Wärmebehandlungsanlagen für die Bauteilefertigung in den Bereichen Lohnhärtung, Wälzlagerindustrie, Automotive, Schwerlastwagen, Bergbau, Aluminium-Wärmebehandlung, Eisenbahn, Verbindungs- und Befestigungstechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wixom, Michigan, USA und ist sowohl mit eigenen Tochtergesellschaften in China und Polen, als auch über ein globales Partnernetzwerk in Australien, Brasilien, Indien, Mexiko und Spanien vertreten. http://www.afc-holcroft.com Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriebeheizungssysteme, Regelungs-und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT zur Gruppe, die mit über 1.100 Mitarbeitern zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Polen, Russland und den USA, sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern. http://www.aichelin.com (Ende) Aussender: Aichelin Holding GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Brosche Tel.: +43 2236 236460 E-Mail: Wolfgang.Brosche@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200407008

