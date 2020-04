Die Arbeitslosenquote beziffert das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mit 2,9 Prozent nach 2,5 Prozent im Februar.Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt trägt im März die ersten Spuren der Coronakrise. Die Arbeitslosenquote beziffert das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag auf 2,9 Prozent nach 2,5 Prozent im Februar. Um saisonale Faktoren bereinigt lag die Quote bei 2,8 Prozent. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten im Vorfeld in etwa mit solchen Werten gerechnet.

