Ist das die neue PFIZER?: COVID19-Aktie vor Neubewertung mit marktreifem Schnelltest im Kampf gegen das Virus!!!

Anzeige / Werbung

Corona- der Virus bestimmt unseren Alltag, unsere Wirtschaft und das Gesundheitswesen! In den USA wurden in kürzester Zeit mehr als 350.000 Infizierte gezählt. Trauriger Höhepunkt sind mittlerweile mehr als 10.000 Tote allein in den USA, Tendenz stark steigend. Auch in Deutschland werden wir spätestens heute mehr als 100.000 infizierte Personen zählen. Weltweit gibt es bereits mehr als 1 Mio. Infizierte und mehr als 50.000 Todesfälle. Daher wird nun jeder Fortschritt genutzt, um die Ausbreitung zu stoppen oder um Infektionen schnell zu erkennen und zu isolieren!

Corona-Schnelltests sind dabei das Mittel der Wahl. Jedes Land will und braucht diese Tests, um den unerträglichen Lock-Down zu beenden und das Wirtschaftsleben schnell wieder anzufahren! Firmen, die solche Test-Sets produzieren und liefern sind die klaren Krisengewinner. Die Aktien explodieren seit Tagen regelrecht im Kurs! Mit Questcap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) haben wir so eine Test-Perle für unsere Leser ausgegraben!

Viele Investoren liegen bereits deutlich im Gewinn, doch das beste kommt erst noch - die heutige Meldung verändert alles!!!

Warum lesen Sie hier:

QuestCap Inc. (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) hat nun die Mittel bzw. Test-Sets in Händen und damit die einmalige Chance einen großen Teil dazu beizutragen, um die größte Tragödie in der Nachkriegsgeschichte mit einzudämmen. Erst letzte Woche haben wir Ihnen das Unternehmen vorgestellt. Wir sehen in dieser Firma einen der Profiteure der aktuellen Krise. Das Investmenthaus investiert gezielt in Forschungsteams und Unternehmen, die den gemeinsamen Kampf gegen das neuartige Coronavirus in Form von Schnelltests oder gezielten Behandlungsmethoden wie auch Impfstoffen aufgenommen haben. Speziell diese Unternehmen starten an der Börse durch wie Raketen.

Daher ist hier das Timing für den Einstieg besonders wichtig. Keiner will in eine Aktie investieren, die zwar einen kurzen Hype hatte, aber jetzt am Ende ohne Produkt da steht hinter sich haben. Wir präsentieren Ihnen mit QuestCap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) einen Titel, der gerade dabei ist durchzustarten. Jeden Tag steht die Frage im Raum, wann kommt die Korrektur, um nochmals billiger einzusteigen - aber sie kommt nicht!!! Denn die Firma schreitet mit Lichtgeschwindigkeit voran und bringt fast täglich geniale Updates! Es geht also weiter vorwärts. Sie müssen einfach schnell handeln, denn solche Titel könne in wenigen Tagen weitere 100-200% zulegen.

Unsere Neuvorstellung im Überblick:

Aktie: QuestCap Inc.

ISIN: CA74839Y1079

WKN A2PSZV

Symbole DE: 34C1

Letzte Woche konnte das Unternehmen bereits mit zwei Mega News bei den Investoren punkten. Bei den unglaublichen Volumina sind wir uns sicher, dass sich hier bereits die ersten kleineren Fonds positionieren, da diese institutionellen Anleger gerade in diesen schwierigen Börsenzeiten genau wissen, in welcher Branche und bei welchen Titeln die größten Gewinne eingefahren werden können.

Wenn auch Sie aus dieser Krise Kapital schlagen wollen, dann zögern Sie nicht und investieren Sie eine Anfangsposition in QuestCap Inc. (WKN: A2PSZV, DE: 34C1), denn hier haben Sie die Chance auf weiter hohe Zugewinne und das derzeit fast täglich!!! Doch handeln Sie schnell, wir erwarten auch diese Woche wieder neue Höchststände. Es lohnt sich also stets wachsam zu sein.

BREAKING NEWS +++ QuestCap macht das Triple perfekt und schießt sich mit marktreifem COVID-19 Schnelltest in eine neue Liga! +++

Erst letzte Woche konnte das Unternehmen bereits mit zwei Top News glänzen, die in diesen schweren Zeiten eingeschlagen haben, wie eine Kurs-Bombe. Dies hat sich auch sofort in der Aktie niedergeschlagen, doch wir können Sie beruhigen, hier ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ganz im Gegenteil, diese "erlaubte" Corona-Party geht erst so richtig los. Daher sollten Sie die Ruhe zuhause nutzen und nicht zu lange zögern, denn der Zug befindet sich zwar in der Abfahrt, aber mutige Anleger haben immer noch die Gelegenheit jetzt aufzuspringen.

Zur unsere großen Freude konnte QuestCap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) heute eine weitere strategische Beteiligung bekannt geben, die es wirklich in sich hat und vor allem in kürzester Zeit zu immensen Umsätzen und Erträgen führen kann.

Einsatzbereiter Schnelltest lässt die Kasse von QuestCap so richtig klingeln und schafft einen enormen Vorspung vor der Konkurrenz!

Im Gegensatz zu den beiden Beteiligungen von letzter Woche, steht hier bereits ein marktreifes Produkt in den Startlöchern, das ab sofort einsatzbereit ist und vor allem die Kasse mächtig klingeln lässt. QuestCap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) gab heute eine exklusive Vereinbarung mit der MTJR Inc., einem diagnostischem Prüfunternehmen aus Korea bekannt, dass COVID-19 Antikörpertests in Nord- und Südamerika vertreibt, vermarktet und verkauft. Der Test wird in den Vereinigten Staaten gemäß der Politik der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zu COVID-19 serologischen Tests während der Notstandsperiode der öffentlichen Gesundheit vermarktet.

Hochsensible und spezifische Tests für Antikörper gegen das COVID-19-Virus werden wahrscheinlich Bestandteil eines wesentlichen Instrumentariums sein, um zu verstehen, wer bereits Immunität erlangt hat und wer nicht. Nur auf diese Weise können die Gesundheitsbehörden zur Erkenntnis gelangen, wo wir im Kampf gegen den weltweiten Ausbruch stehen. Antikörper gegen das COVID-19-Virus sind eine wichtige Grundlage, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.

Aktuelle Testverfahren sind sehr teuer, benötigen Speziallabore, die aber mit der Vielzahl an Infizierten völlig überlastet sind. Daher kann es mehrere Tage dauern bis belastbare Ergebnisse vorliegen. Doch in dieser aktuell rasanten Weiterentwicklung kommen einem Tage wie Jahre vor, vor allem wenn jede Sekunde zählt. Schnelltests können natürlich kein Labor ersetzen, geben aber in kürzester Zeit eine Indikation. In diesem Fall bereits nach 10 bis 15 Minuten.

Gerade die USA ist aktuell das Land mit den mit Abstand höchsten Infektionszahlen, diese werden sich weiter ausweiten und in die Millionen gehen. Um gerade in den Hotspots wie z.B. New York irgendwann mal wieder in ein normales Leben übergehen zu können, muss so schnell wie möglich herausgefunden werden, wer in der Bevölkerung bereits immun sein könnte und wer nicht. Daher gehen Experten davon aus, dass die höchsten Kosten im Gesundheitswesen dadurch entstehen werden, flächendeckend zu testen, wie hoch der Grad der Durchseuchung ist, um Beschränkungen des Alltags und in der Industrie Schritt für Schritt zurück nehmen zu können.

Daher kann alleine in den USA von einem Milliardenmarkt gesprochen werden, auf dem QuestCap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) nun agieren wird. Die Transaktion wird als eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung zwischen QuestCap und MTJR strukturiert. QuestCap hat sich bereit erklärt, den Kauf von Antikörpertests für den Vertrieb in Nord- und Südamerika zu finanzieren, und QuestCap erhält dafür 40 Prozent aller Gewinne, die aus dem Verkauf der Tests erzielt werden. QuestCap wird MTJR außerdem 10 Millionen Stammaktien als Gegenleistung für den Abschluss der Gewinnbeteiligungsvereinbarung ausgeben, von denen 5 Millionen sofort nach Abschluss fällig werden und die restlichen 5 Millionen Stammaktien auf der Grundlage der Erreichung der Leistungsziele ausgegeben werden.

Mit dieser Vereinbarung wird QuestCap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) zu einer regelrechten Gelddruckmaschine, deren Marktkapitalisierung nun ebenso signifikant schnell wachsen wird, wie die Einnahmen aus dieser Vereinbarung. Die Firma ist ein absoluter Krisengewinner. Aktionäre von QuestCap zählen wohl zu den wenigen, die in diesen Tagen Kapital aus der aktuellen Situation schlagen können. Seien auch Sie dabei und nehmen sich ein Stück vom Kuchen!

Es ist noch nicht zu spät, sich in der Aktie zu engagieren. Wie schnell es nun wirklich weiter geht, kann keiner sagen, zu viel Zeit sollten Sie sich aber nicht lassen, denn die 1 Euro Marke ist fest eingeplant. Danach ist der Weg für die nächste Verdoppelung frei. Schwächere Tage sollten Sie unbedingt nutzen, um nachzulegen!

Hier geht's zur aktuellen Meldung:

Lesen Sie hier die vollständige Meldung

Mittlerweile hämmert das Unternehmen schon fast im Tagesrhythmus eine Erfolgsmeldung nach der anderen raus. Da kann es einem als Anleger schon ganz schwindlig werden. Nutzen Sie daher die Chance und seinen Sie bei dieser Erfolgsgeschichte dabei, es wird sich lohnen.

QuestCap unterschreibt LOI zur Übernahme von bis zu 49% der Anteile von Amino Therapeutics Inc. ++Aktie steigt bereits++ Behandlungsmöglichkeit gegen COVID-19 bereits in Entwicklung

Schon am Freitag gab das Unternehmen bekannt, dass es beabsichtigt bis zu 49% von Amino Therapeutics zu übernehmen. Amino ist dabei, eine wirksame Behandlungsmethode gegen die Lungenkrankheit COVID-19 zu entwickeln. Was dies für den Kurs von QuestCap bedeutet, muss ich ihnen wohl nicht explizit erklären. Allein die Ankündigung wird den Kurs in bis dato ungeahnte Höhen treiben. Daher sollte die 1 Euro Marke relativ schnell überschritten sein, um dann noch deutlich weiter zu laufen. Bereits Teilerfolge auf diesem Gebiet schießen vergleichbare Werte in eine andere Galaxis.

Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, die nächsten 100% sind dann sehr schnell weg und das wäre doch mehr als ärgerlich, vor allem wenn man vorher schon ahnt, dass es hier zeitnah zu einem wahren Kursfeuerwerk kommen kann.

Amino Therapeutics Inc. arbeitet daran, Breitband-Proteaseinhibitoren als potenzielle therapeutische Behandlung für Patienten mit COVID-19 zu entwickeln. Ein in Harvard und MIT geschultes Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von David Preiner, CEO von Amino, verfolgt einen neuartigen Ansatz zur Entwicklung einer potenziellen COVID-19-Behandlung. SARS-CoV-2 ist das Virus, das für die COVID-19-Krankheit und die derzeitige globale Pandemie verantwortlich ist.

Eines der größten Hindernisse für die Entwicklung wirksamer antiviraler Wirkstoffe für das SARS-CoV-2-Virus ist das Fehlen molekularer Ziele. Eine kritische enzymatische Komponente von SARS-CoV-2 ist die Hauptprotease, die für die Virusreplikation erforderlich ist.

Polypeptide sind die funktionellen Proteine und Strukturproteine, die die Bestandteile von replizierten SARS-CoV-2-Viren werden. Proteaseinhibitoren wirken durch selektive Bindung an spezifische Proteasen. Synthetische Proteaseinhibitoren sind traditionell niedermolekulare Wirkstoffkandidaten, für deren Entwicklung eine signifikante Computermodellierung, biologische Tests und Vorabinvestitionen erforderlich sind, während viele natürlich vorkommende Proteaseinhibitoren aus Proteinen und Aminosäuren bestehen.

Viele der erfolgreichsten antiviralen Medikamente zur Behandlung von HIV und des Hepatitis-C-Virus haben Proteasehemmer, aber frühere Medikamente sind nicht ohne Einschränkungen. Proteaseinhibitoren für kleine Moleküle weisen häufig eine Bindung außerhalb des Ziels und eine schlecht optimierte Pharmakokinetik auf, was zusammen zu gefährlichen unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. HIV- und Hepatitis-C-RNA-basierte Viren haben zuvor abgeschwächte Replikations- und Pathogenese-Niveaus gezeigt, die mit Proteaseinhibitoren behandelt wurden, was darauf hindeutet, dass ein ähnlicher therapeutischer Wirkmechanismus eine ideale Behandlung für das SARS-CoV-2-Virus sein könnte.

Frühere Studien zum Coronavirus des Atmungssyndroms im Nahen Osten (MERS-CoV) und zum Coronavirus im Zusammenhang mit dem schweren akuten respiratorischen Syndrom (SARS-CoV) legen nahe, dass die Replikation und Pathogenese von Coronaviren durch Proteaseinhibitor-Behandlungen abgeschwächt wird. Dies wäre bereits ein sensationelles Ergebnis und könnte mit Sicherheit Millionen von Menschen einen deutlich milderen Krankheitsverlauf bescheren. Somit wäre auch die Letalität signifikant geringer.

Amino Therapeutics hat die exklusiven Rechte erhalten, die XenoArray-Plattform zu nutzen, um eine Behandlung für COVID-19 auf der Basis von Peptidproteaseinhibitoren zu entwickeln. Die XenoArray-Plattform wurde entwickelt, um mikrobielle Stämme genetisch zu modifizieren und gleichzeitig Tausende von Proteaseinhibitoren auf Peptidbasis zu produzieren. Sie bietet Amino Therapeutics den einzigartigen Vorteil, möglicherweise eine wirksame Behandlung für COVID-19 zu entwickeln.

So eine Gelegenheit werden Sie nicht oft bekommen, machen Sie aus der aktuellen Situation das Beste und sehen Sie zu wie Ihr Depot wahrlich aus den Fugen geraten wird, denn hier sind massive Zuwächse von mindestens 1.000 % vorprogrammiert.

Hier geht's zur Pressemeldung: KLICKEN SIE HIER!!!

QuestCap startet nach Deal mit Sunnybrook mächtig durch++Aktie zeitnah über 1 Euro

Erst letzte Woche Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen seine erste absolute HAMMER-MELDUNG. QuestCap gab bekannt, das es 1 Mio. Euro in Forschungsaktivitäten des Sunnybrook Research Institute zu COVID-19 investiert hat. Mit diesen Mitteln wird Sunnybrook die sogenannte Sunnybrook Translational Research Group for Emerging and Respiratory Viruses (SERV) gründen und QuestCap erhält 3,5 % an den Einnahmen von Sunnybrook, die aus der Vermarktung der vom SERV erzielten Forschungserfolgen stammen. Die Beteiligung von 3,5% an der Vermarktung klingen auf den ersten Blick nicht gerade viel, man sollte sich aber Bewusst sein, dass in diesem Bereich die Umsätze sehr schnell in die Milliarden von Dollar gehen können und dann erscheinen 3,5% gleich gar nicht mehr so wenig.

Vor allem wenn man bedenkt, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von QuestCap gerade mal lächerliche 23 Mio. Euro beträgt. Daher könnten Sie bei einem Investment quasi von der ersten Stunde an dabei sein. Einen besseren Zeitpunkt für einen Einstieg kann es also nicht geben. Wir sind uns sicher, dass auch weiterhin ein positiver Newsflow garantiert sein wird.

Unter der Leitung von Dr. Samira Mubareka, Spezialistin für Infektionskrankheiten und Mikrobiologin, wird sich das SERV-Team auf drei wesentliche Forschungsströme konzentrieren: Impfstoffe und Therapeutika, Virenbiologie und Prävention der Übertragung. Dank eines dedizierten Investments in SERV sind Dr. Mubareka und ihr Team in der Lage, die weitere COVID-19-Forschung zu einem kritischen Zeitpunkt zu forcieren.

Immunität-Schnelltests bzgl. COVID-19 sichern nicht nur systemkritische Bereiche sondern rocken auch in Ihrem Depot

Die Technologie von Sunnybrook wird sich in der Entwicklung von wirksamen und sicheren Impfstoffen gegen COVID-19 ebenso wie in der Entwicklung der patientennahen Sofortdiagnostik, wo es darum geht, Personen auf ihre Immunität gegenüber dem COVID-19-Virus zu testen, als äußerst wichtiges Instrument erweisen. Personen, die eine Immunität erworben haben, können an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und sowohl sichere als auch dringend benötigte Aufgaben im Dienste der Gemeinschaft übernehmen. Vor allem für Personen, die im Pflegedienst, im Lebensmittelhandel oder in der Anlieferung arbeiten, wäre es ganz besonders wichtig zu wissen, ob sie immun sind oder nicht.

Erst am Samstag kam die Meldung, dass bereits das Helios Amper-Klinikum Dachau nahe München komplett unter Quarantäne gestellt wurde, da ein Großteil der Ärzteschaft und des Pflegepersonals infiziert sind. Daher dürfen nun keine Patienten außer Corona-Patienten mehr aufgenommen und keine entlassen werden. In Italien sind sogar bereits mehr als 50 Ärzte an COVID-19 gestorben, viele weitere befinden sich selbst auf der Intensivstation.

Mit einem Schnelltest auf Immunität könnte man bereits im Vorfeld ausschließen, das es zu weiteren Übertragungen kommen kann und sich auch diese systemrelevante Person nicht anstecken kann. Weltweit könnte dies zu einer signifikant geringeren Ausbreitung des Virus führen, da man diese Personen bewusst risikolos im direkten Personenkontakt einsetzen könnte, gefährdete Personen aber eher Aufgaben mit geringerem direktem Kontakt übernehmen könnten, soweit möglich.

Dieser Test würde weltweit reißenden Absatz finden und gleichzeitig Unmengen an Cash in die Taschen von QuestCap spülen.

Die komplette Meldung dazu lesen Sie bitte hier:

Hersteller von Corona-Testkits und Wirkstoffen gehen allesamt durch die Decke!!! QuestCap startet gerade durch!

Es dürfte nicht verwundern, dass aktuell nach jedem noch so kleinen Strohhalm gegriffen wird, der eine Verbesserung der aktuellen Pandemie-Situation verspricht. Folglich gehen Aktien von Unternehmen, die entweder Coronavirus-Testkits anbieten oder Wirkstoffe herstellen förmlich durch die Decke. Hier konnten und können Sie innerhalb weniger Tage (!!!) zu gigantischem Reichtum gelangen!

Exemplarisch sei der Coronavirus COVID-19 Testkit-Entwickler Aytu BioScience zu nennen, der sich innerhalb kürzester Zeit ver-5-facht hat! Den Vogel abgeschossen hat bis dato der Testkit-Entwickler Co-Diagnostics mit einer Ver-8-fachung innerhalb weniger Tage.

Ebenfalls aus dem Stand ver-8-facht hat sich Biomerica, nachdem die Firma bekannt gab, einen 10-minütigen Schnelltest auf Coronavirus-Exposition unter Verwendung von Blut von einem Fingerabdruck auf den Markt zu bringen, der überall von geschulten Fachleuten durchgeführt werden, u.a. an Flughäfen, Schulen, Arbeitsplätzen oder in Arztpraxen. Die Firma hat bereits damit begonnen, Muster des COVID-19-Tests an mehrere Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden zu versenden, die das Produkt im Nahen Osten, in Europa und in anderen Ländern angefordert haben. Dieser serologische Test unterscheidet sich dabei von den aktuellen PCR-Tests (Polymerase Chain Reaction) darin, dass erste Studien zeigen, dass serologische Tests feststellen können, ob jemand dem COVID-19-Virus ausgesetzt war und folglich infiziert ist oder aber infiziert war, auch wenn er nie Symptome gezeigt hat. Dies kann den Gesundheitsbehörden helfen, sich auf frühere Kontakte von zuvor infizierten Personen zu konzentrieren. Bestehende PCR-Tests sind dagegen im Allgemeinen nur dann positiv, wenn eine Person derzeit infiziert ist und das Virus noch vorhanden ist.

Doch man muss gar nicht über den großen Teich schauen, um Corona-Profiteure auszumachen. Qiagen bietet ebenfalls einen COVID-19 Schnelltest an, doch hier ist der Zug schon abgefahren, denn der Lifescience-Gigant Thermo Fisher hat erst kürzlich ein Übernahmeangebot für das Unternehmen abgegeben.

Der Smallcap Nanorepro bietet einen Test sowohl für den Privat- als auch den Firmenkundenbereich an und der Aktienkurs hat sich innerhalb weniger Tage ver-7-facht!

Der Aktienkurs des Biotechnologie-Unternehmens Heidelberg Pharma ist ebenfalls explodiert und hat sich nach einer Pressemitteilung des israelischen Kooperationspartners RedHill Biopharma innerhalb kürzester Zeit ver-4-facht. Demnach sucht RedHill mit einem von Heidelberg Pharma ein lizensierten Wirkstoff einen Ansatz gegen die vom Coranavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19! Für den Markt spielt es keine Rolle, dass die Entwicklung des Wirkstoffs sich noch in einer sehr frühen Phase befindet, die Phantasie steht hier im Vordergrund, und der scheint aktuell keine Grenzen gesetzt zu sein!

In jeder Krise stürzt sich der Markt auf potenzielle Gewinner. Doch machen Sie nicht den Fehler und rennen hinter Aktien hinterher, die sich schon vervielfacht haben, sondern schauen Sie auf Aktien, die diesen Weg noch vor sich haben!

Warum QuestCap eine klare Vervielfachungschance ist?

Top Fakten & Höhepunkte:

Verfügt über marktreifen COVID-19 Schnelltest zum Einsatz in den USA

QuestCap sichert sich 40% aller Einnahmen aus der Vermarktung der Schnelltests

Gigantische Umsätze und Erträge aus der Vermarktung der Schnelltests erwartet

Hersteller von Testkits oder sonstigen Wirkstoffen in Verbindung zu Corona massiv gefragt

Erheblicher Ertragshebel durch lukrative Beteiligungen

Extrem vielversprechende Beteiligungen an Sunnybrook und Amino Therapeutics

In der aktuellen Krise extrem systemrelevante Branche

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien

Signifikant unterbewertete Aktie, im Vergleich zur Peergroup

1.000% Upside Potential

Gigantischer Zielmarkt im Multimilliarden-Bereich

Bewährtes und erfahrenes Management-Team

Unsere Neuvorstellung im Überblick:

Aktie: QuestCap Inc.

ISIN: CA74839Y1079

WKN A2PSZV

Symbole DE: 34C1

Zusammenfassung:

Heute geben wir Ihnen mit QuestCap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) nochmals die Gelegenheit, in einen absoluten Mulimilliarden Boom-Markt zu investieren. Die Welt ist aktuell vom Virus gelähmt, doch wenige Unternehmen haben die Technologie und die Ressourcen, das weltweite Leid zu lindern oder gar zu beenden.

QuestCap besitzt nun mit seinem Triple an lukrativen Beteiligungen die Möglichkeit, einen immensen Beitrag zur Linderung der aktuellen Situation zu leisten. Als Dank winken dem Unternehmen exorbitante Umsätze und Gewinne. Vor allem aus der heute bekannt gegebenen Vereinbarung zur Vermarktung von Schnelltests in dem Milliardenmarkt USA sind exorbitante Geldströme vorprogrammiert.

Dies führt dazu, dass QuestCap (WKN: A2PSZV, DE: 34C1) sich in eine wahre Kursrakete verwandelt hat. Das Unternehmen konnte bereits letzte Woche und auch gestern zeigen, welch enormes Kurspotential in dem Titel schlummert. Mit der Fülle von Mega-News sollten Sie schnell reagieren, um auf dem Weg nach oben dabei zu sein. Wir erwarten, dass es nicht bei den aktuellen Meldungen bleibt, hier wird bestimmt nochmal nachgelegt, wir können gespannt sein. Im Vergleich zur Peergroup stehen wir kurstechnisch erst ganz am Anfang, doch Sie können bereits jetzt sehen wo die Reise hingehen sollte.

Verpassen Sie also nicht noch einmal den rechtzeitigen Einstieg, denn das größte Risiko besteht unseres Erachtens darin, hier nicht mit dabei zu sein! Wie immer können wir Ihnen aber nur Ideen und Chancen aufzeigen, nutzen und handeln müssen Sie diese selbst!

Spekalutive Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder.

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen QuestCab wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig.

Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli

Wenlock Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House