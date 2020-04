Brenntag AG setzt Jahresprognose für 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie ausDGAP-Ad-hoc: Brenntag AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Brenntag AG setzt Jahresprognose für 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie aus07.04.2020 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aufgrund der großen Ungewissheit über die zukünftigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die globale wirtschaftliche Entwicklung hat der Vorstand der Brenntag AG heute beschlossen, die im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auszusetzen. Die Geschäftsentwicklung von Brenntag im ersten Quartal war nicht nennenswert durch die Pandemie beeinflusst. Zum derzeitigen Zeitpunkt arbeiten die Standorte von Brenntag, abgesehen von wenigen Ausnahmen, voll operativ. Allerdings lassen die derzeitige Ausbreitung der Pandemie vor allem in Europa und Nordamerika sowie die beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen der Staaten aktuell keine verlässliche Einschätzung der Geschäftsentwicklung von Brenntag für den weiteren Verlauf des Jahres zu. Seit der Erstellung des Prognoseberichts Anfang März 2020 hat sich die Unsicherheit im Hinblick auf die erwarteten Auswirkungen deutlich erhöht.Sobald sich eine Eindämmung der Pandemie abzeichnet und sich die Auswirkungen auf die weitere Geschäftsentwicklung von Brenntag im Jahr 2020 verlässlich bestimmen lassen, wird die Prognose aktualisiert.Brenntag hat umfangreiche Maßnahmen zum Schutze der Mitarbeiter und Unternehmensabläufe ergriffen. Der Konzern verfügt über ein robustes, diversifiziertes Geschäftsmodell, eine hohe Liquidität und hat Zugriff auf umfangreiche vertraglich zugesagte Kreditlinien.Kontakt: Brenntag AG Thomas Langer, Vice President, Corporate Finance & Investor Relations Telefon: +49 201 6496 1496 Fax: +49 201 6496 2003 Email: ir@brenntag.de www.brenntag.com07.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Brenntag AG Messeallee 11 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0) 201 6496 0 Fax: +49 (0) 201 6496 1010 E-Mail: ir@brenntag.de Internet: www.brenntag.com ISIN: DE000A1DAHH0 WKN: A1DAHH Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1017123Ende der Mitteilung DGAP News-Service1017123 07.04.2020 CET/CEST