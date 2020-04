Nach dem Jahrestief am 16. März gab es eine Gegenbewegung, die bereits als nachhaltige Erholung gedeutet werden konnte. Das war allerdings nicht der Fall, denn es ging noch einmal nach unten, bis der zuletzt gezeigte Ausrutscher bis auf 123,90 Euro wieder eine Reaktion nach oben auslöste. Die Chartindikatoren zeigen weitere Gewinne an und was noch fehlt, sind höhere Umsätze. Dann wäre die Eroberung der 200-Tage-Linie, die bei etwa 156,00 Euro verläuft, ...

