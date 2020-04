ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag setzt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Jahresprognose aus. Die Geschäftsentwickung sei im ersten Quartal zwar noch nicht nennenswert beeinflusst worden, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Essen mit. Abgesehen von wenigen Ausnahmen arbeiteten auch alle Standorte "voll operativ". Dennoch lasse die derzeitige Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 vor allem in Europa und Nordamerika aktuell keine verlässliche Einschätzung der Geschäfte für den weiteren Jahresverlauf zu. Die Unsicherheit auf die erwarteten Auswirkungen habe sich seit dem Prognosebericht von Anfang März deutlich erhöht.



Sobald sich eine Eindämmung der Pandemie abzeichnet und eine genauere Abschätzung der Effekte möglich ist, will der Konzern die Prognose aktualisieren. Der Konzern verfüge über ein robustes Geschäftsmodell, eine hohe Liquidität und habe Zugriff auf umfangreiche Kreditlinien, hieß es./men/mis

