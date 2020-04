Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Hoffnung auf eine baldige Abschwächung der Corona-Pandemie weiter durchzusetzen.Der DAX wies zur Eröffnung ein Plus von 3,86 Prozent auf 10.464,11 Punkte aus.Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Zuversicht mit Blick auf die Coronavirus-Krise zu wachsen.Gegenwärtig schauten die Investoren vor allem auf die Anzahl ...

