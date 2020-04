Damit wurde die erste Anlaufmarke auf der Oberseite, das offene Gap bei 10.390 Punkten erreicht. Der DAX befindet sich weiterhin in einer Bärenmarktrallye. Allerdings könnte sich daraus auch ein Trendwechsel entwickeln. Noch ist es nicht soweit. Der DAX hätte sogar Platz bis 11.020 Punkte. In diesem Bereich verläuft das 50%-Fibonacci-Retracement des vorherigen Kurseinbruchs.

Zu beachten ist aber, das sich in der Vorwoche eine rote Wochenkerze bildete. Nach einem Kursanstieg ein bearishes Signal. In der Regel folgt auf eine rote Wochenkerze nach einer Aufwärtsbewegung eine weiterer rote Wochenkerze. Die aktuelle Handelswoche ist noch jung, vielleicht kommt es noch zu einem erneuten Kursrückgang in den weiteren Handelstagen und einer zweiten roten Wochenkerze.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 10.400. Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 10.200, 10.000, 9.630, 9.500 und 9.100 Punkte, nach oben bei 10.390, 10.500 und 11.020 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und 10.390 Punkten offen.

