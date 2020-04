FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der an deutschen Flughäfen abgefertigten Passagiere hat im Februar wegen erster Auswirkungen des Coronavirus um 3,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) starteten oder landeten rund 15,1 Millionen Fluggäste an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen. Laut Destatis ging der Flugverkehr mit anfänglich besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen, aber auch der Inlandsverkehr zurück.

Inzwischen ist der Flugverkehr fast komplett zum Erliegen gekommen. Die gleichfalls am Dienstag veröffentlichten Daten des Frankfurter Flughafen-Betreibers Fraport zeigen für die 14. Kalenderwoche einen Rückgang um 95,2 Prozent. In der Woche vom 30. März bis zum 5. April wurden nur 66.151 Passagiere abgefertigt. Das Frachtaufkommen ging um 25,0 Prozent auf 32.904 Tonnen zurück. Bei Cargo-Flügen sei zwar ein Plus von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Dies kompensiere den Wegfall der Beiladefracht auf Passagierflügen aber nur teilweise. Die Flugbewegungen brachen um 85,1 Prozent auf 1.545 ein.

Im Februar war die Zahl der Fluggäste mit einem Streckenziel in der Volksrepublik China (einschließlich Hongkong) im Vergleich zum Vorjahresmonat um 68,8 Prozent auf 32.000 Personen gefallen. In der umgekehrten Richtung waren mit 31.000 Fluggästen 66,3 Prozent weniger unterwegs. Auf innerdeutschen Verbindungen sank die Zahl der startenden Fluggäste im Vergleich zum Februar 2019 um 15,1 Prozent auf 1,5 Millionen Personen. Der Rückgang war damit noch einmal stärker als im Januar 2020 (minus 9,0 Prozent gegenüber Januar 2019).

Die insgesamt beförderte Luftfrachtmenge (einschließlich Luftpost) ging im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,1 Prozent auf 346.000 Tonnen zurück. Auch hier war der China-Verkehr stark betroffen: Nach China wurden 15.000 Tonnen Luftfracht versendet (minus 26,5 Prozent) und 14.000 Tonnen aus China empfangen (minus 24,4 Prozent).

