BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für einen schrittweisen und differenzierten Ausstieg aus den Beschränkungen des öffentlichen Lebens ausgesprochen. Es gelte jetzt, die Nerven zu behalten und eine Entscheidung erst zu treffen, wenn die Zahlen der Neuinfektionen und Heilungen es zuließen, sagte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin. Es werde dann "Bereiche geben, wo man flexibler vorgehen kann, und andere, wo man vorsichtiger sein muss".

Auf die Frage, ob ein Ausstiegsplan wie in Österreich denkbar sei, verwies Altmaier auf die geplante Bund-Länder-Entscheidung am Dienstag nach Ostern. Allerdings habe auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz den Exit abhängig gemacht von den Fortschritten über Ostern. In Deutschland liefen nun Untersuchungen, um mehr Daten zum Verlauf der Pandemie zu sammeln. "Das macht mich optimistisch, dass wir auch mit dem Ende des Shutdowns, wenn es so weit ist, so umgehen wie jetzt mit den Hilfen für die Betroffenen", sagte der CDU-Politiker.

Er gab auch dem Präsidenten des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, Recht, der kurz zuvor in der Sendung für ein individuelles Ausstiegsszenario geworben hatte. Der Volkswirt plädierte dafür, hochautomatisierte Fabriken zuerst zu öffnen, während Betriebe mit vielen, eng beieinander stehenden Personen noch geschlossen bleiben müssten. Auch eine regionale Differenzierung sei möglich: "Es kann Regionen geben, die weniger stark betroffen sind, dann kann man dort zuerst voranschreiten", sagte Fuest. "Das Ganze ist ein Prozess, der uns wahrscheinlich das ganze Jahr 2020 begleiten wird."

Altmaier betonte, es gebe viele Bereiche der Wirtschaft, die nach wie vor funktionierten. Im Automobilbereich sei es etwa nicht wegen der Beschränkungen zu Stillstand gekommen, sondern weil "bestimmte Zulieferteile fehlen und deshalb die Arbeit nicht gemacht werden kann".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2020 03:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.