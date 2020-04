Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Monat März war geprägt von der Angst vor Covid-19 und der Unsicherheit über die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Die global exponenziell steigenden Fallzahlen hätten zu massiven Einschränkungen des privaten und wirtschaftlichen Lebens geführt. "Social Distancing" in der aktuell gelebten Form habe eine abrupte und weltweite Unterbindung zwischenmenschlicher und wirtschaftlicher Interaktion verursacht. Die zu erwartenden Anpassungen der Wachstums- und Gewinnaussichten seien an den globalen Kapitalmärkten innerhalb kürzester Zeit mit enormen Kurskorrekturen bei Aktien und Anleihen gleichermaßen eingepreist worden. Zusätzlich angefacht worden seien die Börsenturbulenzen durch den Preiskampf am Ölmarkt, der zu einem historischen Kurssturz des Rohstoffes geführt habe. Die enormen Unterstützungsmaßnahmen sowohl monetärer als auch fiskalischer Natur hätten zwar die Märkte vorerst beruhigen können; inwieweit sie den entstandenen Schaden bei den Millionen von Unternehmen lindern könnten, bleibe jedoch noch abzuwarten. Auf einem ganz anderen Blatt stünden natürlich die langfristigen Auswirkungen dieser schuldenfinanzierten Aktionen. Damit werde man sich aber erst nach der Krise auseinander setzen. ...

