Während in China erste Lockerungsmaßnahmen nach der gut zweimonatigen Quarantäne in Hubei vollzogen worden sind, befindet sich die westliche Hemisphäre derzeit auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Doch Investoren sehen offenbar eine sich abzeichnende Besserung im Kampf gegen das Virus und schöpfen wieder Hoffnung. Insbesondere zeigt sich dieses Verhalten bei der Cash-Cow Apple. Die Aktie hatte in der Spitze des Crashs gut 35 Prozent an Wert eingebüßt. Jetzt ist es aber nur noch ein Abschlag von gut 20 Prozent, womit das Papier zeitgleich in einen äußerst wichtigen Entscheidungsbereich für die kommenden Monate zurückgekehrt ist. Aus dem Kursverlauf der letzten Wochen lässt sich aber noch sehr viel mehr herauslesen. Zum einen wäre dies ein erfolgreicher Anstieg über den jüngsten Abwärtstrend um 248,50 US-Dollar, zum anderen eine eindeutige inverse SKS-Formation aus März und April, mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 260,00 ...

