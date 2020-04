Karl Nachtrieb hat sich nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. "In unserer 30-jährigen Firmengeschichte hat Herr Nachtrieb mit seinem Wissen und Engagement das Unternehmen mit entwickelt und aufgebaut", berichtet Geschäftsführer Volker Nonnenmann. Herr Dispan erfüllt mit seinen technischen Qualifikationen und seiner Praxiserfahrung in unserer Branche alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...