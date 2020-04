Der GBP/USD hat sich inmitten der Dollarschwäche in Sorge um Premierminister Johnson nach oben bewegt. Verschiedene Aspekte der Führungskrise könnten das Pfund Sterling wieder nach unten schicken, so Yohay Elam, Analyst bei FXStreet. Wichtige Zitate "Die jüngsten Berichte lassen vermuten, dass Johnson Sauerstoff erhält, aber nicht an einem Beatmungsgerät ...

Den vollständigen Artikel lesen ...