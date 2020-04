FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally zu Wochenbeginn geht es an Europas Börsen zum Start am Dienstag weiter kräftig nach oben. "Die Frage ist, ob nach dem Hausse-Tag gestern weitere Kauforders folgen", so ein Aktienhändler am frühen Morgen. Entscheidend werde nun, wann das öffentliche Leben und die Produktion in Europa wieder aufgenommen würden. Aus Österreich gab es bereits am Vortag einen Termin, wann ein Teil des öffentlichen Lebens wieder startet.

Eine solche schrittweise Öffnung dürfte auch in Deutschland stattfinden, auch wenn es dafür noch keinen konkreten Termin gibt. Fakt sei, dass die Konjunkturdaten in den kommenden Monaten zunächst noch katastrophal ausfallen dürften. Wenn alles gut ginge, könnte es dann eine deutliche wirtschaftliche Erholung im 2. Halbjahr geben, auf die an der Börse aktuell gesetzt werde. Der DAX gewinnt 4,9 Prozent auf 10.571 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 4,0 Prozent auf 2.908 Punkte nach oben.

ESM oder doch Corona-Bonds?

Nach dem gescheiterten Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs steht nun zunächst das Eurogruppen-Treffen am Nachmittag im Fokus der Anleger. Die Chancen stehen gut, dass sich die Finanzminister zumindest in Grundzügen auf ein Finanzierungspaket mit einem Volumen von mehreren hundert Milliarden Euro einigen werden.

Der eigentliche Streitpunkt ist die Finanzierung des Pakets. Während die Nordeuropäer generell den ESM-Rettungsschirm als geeignetes Finanzierungsinstrument sehen, werden in der Peripherie Euro-Bonds bzw Corona-Bonds bevorzugt. Eine Nutzung des ESM hätte einen weiteren Anstieg der Verschuldungsquoten zur Folge und wäre zudem vermutlich mit Auflagen verbunden.

Positiv für das Sentiment der deutschen Versicherer wertet ein Marktteilnehmer die Aussagen der Bafin. Demnach sieht sie für die deutschen Versicherer derzeit keinen Anlass zu besonderer Sorge, aber zu erhöhter Wachsamkeit. "Wir halten die Situation insgesamt für beherrschbar", sagte Exekutivdirektor Frank Grund im Interview mit der Börsen-Zeitung. Allianz steigen um 4,8 Prozent, Munich Re um 6,2 Prozent.

Nach dem Kurssprung in der Aktie von Carnival zu Wochenbeginn geht es um weitere 18 Prozent nach oben. Den Auslöser lieferte die Nachricht vom Vortag, dass der Staatsfond von Saudi-Arabien mit einer Beteiligung von 8,2 Prozent bei der größten Kreuzfahrtreederei der Welt eingestiegen ist.

Biotest gewinnen 8,1 Prozent. Biotest arbeitet an einem neuen Medikament gegen Covid-19 basierend auf Hyperimmunplasma. Mit einem sich in Entwicklung befindlichen Test sollen Plasmaspender auf Antikörper gegen Covid-19 untersucht werden, um die Spenden mit den meisten Antikörpern zu einem neuen Hyperimmunglobulin gegen Covid-19 verarbeiten zu können.

Bei Fraport stürzen erwartungsgemäß die Passagierzahlen ein

"Dass die Passagierzahlen so eingebrochen sind, überrascht mich nicht", so ein Aktienhändler zu den Fraport-Verkehrszahlen. Leicht positiv interpretiert er, dass Cargo in der 14. Kalenderwoche "nur" ein Minus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet habe. Dies belege, dass die Lieferketten weiter funktionierten. Fraport gewinnen 7,0 Prozent.

Positiv wird im Handel gewertet, dass das Biotechnologieunternehmen Morphosys (plus 4,9 Prozent) an seinen Zielen für die Erreichung bestimmter Meilensteine festhält. Die Aktie sei mit dem Abverkauf in Folge der Coronavirus-Krise stark gefallen und besitze nun deutliches Erholungspotenzial. Keine große Überraschung für die Anleger stellt derweil die Ankündigung von Hugo Boss dar, für 2019 keine Dividende zu zahlen. Die Aktie legt um 8,4 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.908,30 4,02 112,33 -22,34 Stoxx-50 2.819,09 2,40 65,97 -17,16 DAX 10.570,97 4,92 495,80 -20,21 MDAX 21.978,53 4,16 877,43 -22,37 TecDAX 2.755,08 3,46 92,20 -8,62 SDAX 9.829,71 4,81 451,10 -21,44 FTSE 5.768,66 3,34 186,27 -25,99 CAC 4.519,37 3,99 173,24 -24,40 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 0,05 -0,62 US-Zehnjahresrendite 0,74 0,07 -1,94 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.679,99 7,73 1627,46 -20,53 S&P-500 2.663,68 7,03 175,03 -17,55 Nasdaq-Comp. 7.913,24 7,33 540,16 -11,81 Nasdaq-100 8.081,66 7,35 553,55 -7,46 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,29 2,4 0,26 -91,4 5 Jahre 0,49 10,6 0,39 -143,2 7 Jahre 0,64 6,5 0,58 -160,3 10 Jahre 0,74 6,7 0,68 -170,1 30 Jahre 1,35 7,1 1,28 -171,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:23 Fr, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0869 +0,67% 1,0834 1,0800 -3,1% EUR/JPY 118,38 +0,40% 118,01 117,15 -2,9% EUR/CHF 1,0581 +0,19% 1,0575 1,0557 -2,5% EUR/GBP 0,8812 -0,16% 0,8808 0,8816 +4,1% USD/JPY 108,91 -0,28% 108,89 108,49 +0,1% GBP/USD 1,2334 +0,85% 1,2263 1,2249 -6,9% USD/CNH (Offshore) 7,0679 -0,57% 7,0815 7,1135 +1,5% Bitcoin BTC/USD 7.380,76 +1,19% 7.290,76 6.782,51 +2,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 27,02 26,08 +3,6% 0,94 -54,9% Brent/ICE 33,87 34,11 +2,5% 0,82 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.652,26 1.663,00 -0,6% -10,75 +8,9% Silber (Spot) 15,21 15,00 +1,4% +0,21 -14,8% Platin (Spot) 748,95 740,00 +1,2% +8,95 -22,4% Kupfer-Future 2,30 2,24 +2,7% +0,06 -18,1% ===

