Vorbeugende Maßnahmen - die SANHA GmbH & Co. KG schlägt vor dem Hintergrund der Corona-Krise in Abstimmung mit dem Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger (One Square Advisory Services GmbH) ein Konzept zur Anpassung der Anleihebedingungen der SANHA-Anleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1TNA70) vor, welches u.a. eine dreijährige Verlängerung der Anleihen-Laufzeit und eine neu gestaffelte Zinszahlung vorsieht. Die Anleihegläubiger des Unternehmens sollen zwischen dem 23. und 25. April in einer Abstimmung ohne Versammlung darüber entscheiden.

Das Konzept wurde erarbeitet, um SANHA angesichts der zu erwartenden negativen Auswirkungen infolge der weltweiten Corona-Krise die nötigen Handlungsspielräume zur Liquiditätssicherung und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Anleihe-Inhabern zu gewähren.

Anpassungen der Anleihebedingungen

Folgende Anpassungen der Anleihebedingungen sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...