BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Corona-Krise steht die europäische Startup-Szene nach einem Finanzierungsrekord im vergangenen Jahr vor einem massiven Einbruch. Der Gesamtwert der Finanzierungen für Gründer stieg 2019 um 46 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, heißt es im Startup-Barometer der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY). Deutsche Jungunternehmen erhielten 6,1 Milliarden Euro, ein Anstieg um 32 Prozent gegenüber 2018.

Die Covid-19-Pandemie werde aber zu deutlich sinkenden Investitionen und damit massiven Umsatzausfällen führen, erklärte EY-Geschäftsführer Hubert Barth. "Damit ist diese Krise eine existenzielle Herausforderung für das europäische Startup-Ökosystem."

Auffällig ist, dass bereits 2019 die Zahl der Finanzierungsrunden nur um ein Prozent auf 4.246 zulegte. Bereits im zweiten Halbjahr gingen die Finanzierungsaktivitäten in Europa zurück. Das Investitionsvolumen schrumpfte um 15 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro, die Zahl der Finanzierungsrunden sank ebenfalls um 15 Prozent auf 1.944.

Zudem ging laut der Studie im vergangenen Jahr das Gros der Summe an einige große und bereits mit viel Kapital ausgestattete Unternehmen. Die Mehrzahl der Deals war eher klein. So haben in Deutschland die Top-20-Startups 3,4 Milliarden Euro erhalten, 56 Prozent des insgesamt investierten Kapitals. Auf die übrigen 631 Startups entfielen im Durchschnitt nur 4,2 Millionen Euro. 59 Prozent aller Deals in Deutschland lagen sogar im Bereich von höchstens 1 Million Euro.

"Die Mehrzahl der Startups ist nur für einige Monate durchfinanziert, danach benötigen sie frisches Geld", erklärte EY-Partner Peter Lennartz. Die Hoffnungen der Branche ruhten nun auf dem von der Bundesregierung aufgesetzten Zukunftsfonds, aus dem vorab eine Tranche von 2 Milliarden Euro an Startups gehen soll. Eine besondere Herausforderung sei die derzeitige Situation auch für die Kapitalgeber. "Ein Exit ist jetzt sehr viel schwieriger als vor der Krise - die Bewertungen werden nach unten angepasst", so Lennartz.

Die Corona-Krise werde einigen Branchen einen Boom bescheren - wie Digital Health, Biotech und Medtech. Die Bereiche Logistik, Food, Online Handel, Online Learning, Online Kommunikation und "Software as a Service" (Saas)-Modelle könnten mittelfristig ebenfalls einen Aufschwung erleben, prognostiziert Lennartz. Schwieriger werde es hingegen für Startups insbesondere aus den Bereichen Travel, Mobility und Events.

Von den fünf größten Finanzierungsrunden des vergangenen Jahres gingen laut dem EY-Barometer vier an britische Jungunternehmen. Das Internet-Satelliten-Startup One Web erhielt 1,1 Milliarden Euro, ist aber inzwischen insolvent Die 500-Millionen-Euro-Finanzierung für Flixbus kam auf Platz sechs, die Finanzspritze von 428 Millionen Euro für GetYourGuide auf Platz acht. Für die Studie wurden Investitionen in europäische Startups analysiert, die nicht älter sind als zehn Jahre.

