EVBox and has·to·be haben eine Roaming-Partnerschaft geschlossen. Diese sieht vor, dass sich beide Unternehmen gegenseitig Zugang zu ihren über Europa verteilten Lade-Netzwerken gewähren werden. Das österreichische Software-Unternehmen has·to·be schreibt in einer Mitteilung, dass das eigene Ladenetzwerk für Mobility Service Provider mit der Anbindung an das Netz des niederländischen Ladeanbieters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...