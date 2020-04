US-Präsident Donald Trump sagte am Montagabend, dass die Corona-Krise in dieser Woche in eine "entscheidende und schwierige Phase" gehe. Die USA sind mit 368.241 Fällen das Land mit den meisten Infektionen, wobei der Bundesstaat New York am stärksten betroffen ist. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sagte jedoch gestern, dass die Daten darauf hindeuteten, dass sich die Ausbreitung des Virus in New York dem Höhepunkt nähere. Die Anleger scheinen Angst zu haben, eine weitere Rallye an den Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...