Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2650 (3330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1740 (1870) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES SYNTHOMER WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 320 PENCE - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 137 (143) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 420 (630) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1650 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 260 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (4300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 500 (640) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BHP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1600 (1900) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1950 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 930 (900) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1780 (2450) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1370 (1775) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 340 (400) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS FERGUSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5000 (8100) PENCE - HSBC CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 540 (690) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RESTAURANT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 80 (150) PENCE - INVESTEC CUTS MICRO FOCUS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 325 PENCE - JEFFERIES CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4400 (5800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 190 (340) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1400 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2900 (4200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 200 (350) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 290 (420) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES DIAGEO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3100 (2800) PENCE - LIBERUM RAISES GO-AHEAD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3100 (2000) PENCE - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES HALFORDS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 125 PENCE - RBC CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS CENTRICA TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 33 (85) PENCE - RBC CUTS CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 205 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 330 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SSE TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1150 (1550) PENCE - RBC RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 760 (730) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1025 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEVERN TRENT TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 2500(2650)P - RBC RAISES UNITED UTILITIES TO 'OUTPERFORM'('SECTOR PERFORM') TARGET 975(1025)P - SOCGEN RAISES INTERTEK TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 4420 (5250) PENCE - STIFEL RAISES ELEMENTIS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 65 (115) PENCE - UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 440 (445) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 30 (105) PENCE - UBS RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 960 PENCE



