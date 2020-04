Um die Zeit in der Corona-Krise zu nutzen, bietet sich ein Check der heimischen Photovoltaik-Anlage an. Panasonic Solar gibt Tipps für einfache Wartungsmaßnahmen, die Nicht-Fachleute selbst durchführen können "Solarstromanlagen sind sehr wartungsarm, aber nicht wartungsfrei", sagt Andreas Thoma von Panasonic Solar. "Neue Anlagen haben normalerweise keine Probleme. Dafür verdienen Photovoltaik-Anlagen, die schon länger in Betrieb sind, etwas mehr Aufmerksamkeit." Gerade im Frühjahr bietet es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...