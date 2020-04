BERLIN (dpa-AFX) - Wer derzeit einen Freiwilligendienst leistet und wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben muss, kann über eine neue Online-Plattform einen anderen Einsatzort finden. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) stellte am Dienstag die Website www.freiwillige-helfen-jetzt.de vor, wo sich anmelden kann, wer gerade den Bundesfreiwilligendienst, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in einer Einrichtung absolviert, die vorübergehend geschlossen hat. Hilfseinrichtungen auf der Suche nach Unterstützung können sich ebenfalls melden - es sei ein "Angebot, um Menschen zusammenzubringen", sagte Giffey.



Dafür erlauben der Bund und alle Bundesländer bis auf Sachsen und Thüringen den Freiwilligen vorübergehend, ihren Einsatzort zu wechseln. Rund 25 000 von ihnen arbeiteten bereits im Gesundheits- und Pflegebereich, wo der Bedarf derzeit besonders groß sei, sagte Giffey. Andere könnten ihren Dienst derzeit nicht leisten, wollten aber helfen. Sie betonte, dass das Angebot freiwillig sei und Sicherheit vorgehe - das Taschengeld werde allen weiter bezahlt. Wer nicht in einem Dienstjahr sei, aber dennoch helfen wolle, könne sich auf der Plattform www.hilf-jetzt.de anmelden, sagte Giffey./ted/DP/mis