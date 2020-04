Knapp die Hälfte der 165.000 Solarmodule für den Solarpark in Ganzlin sind bereits installiert. Das zuständige Generalunternehmen GP Joule ist zuversichtlich, dass sich die geplante Inbetriebnahme des Photovoltaik-Kraftwerks von Clenergy im Mai trotz der derzeit schwierigen Lage halten lässt.Im Herbst 2019 begann der Bau eines der größten Photovoltaik-Kraftwerke in Deutschland. 65 Megawatt sollen in Ganzlin in Mecklenburg-Vorpommern ans Netz gebracht werden. Es ist bereits der zweite Anlauf - denn ein erster Zuschlag vom Oktober 2017 konnte "wegen des sehr, sehr langen Baugenehmigungs- und Trassensicherungprozesses" ...

