Köln (ots) -Mit dem WDR kann man zu Ostern trotz Corona doch in den Kölner Dom.Und sogar die Gottesdienste live erleben. Zumindest virtuell. Dazumacht der WDR die gotische Kathedrale rundum erlebbar. Für jeden: imNetz, auch ohne teure Technik. Und in der Osternacht (21.30 - 23.30Uhr) sowie am Ostersonntag (10.00 - 12.00 Uhr) und Ostermontag (10.00- 12.00 Uhr) werden die beeindruckenden Rundum-Innenaufnahmen mit demAudio-Livestream der Ostermessen untermalt. Damit ermöglicht der WDR,dass niemand zu Ostern auf einen Besuch verzichten muss, obwohl derKölner Dom derzeit für Gottesdienste gesperrt ist."Jetzt kommt der Höhepunkt des Kirchenjahres und die Gläubigen könnenwegen des Coronavirus nicht dabei sein", erklärt WDR-ProjektleiterThomas Hallet die Idee. "Da muss man doch als WDR etwas machen:Zumindest virtuell kann man doch hinein in den Kölner Dom. Und wirwerden dafür sorgen, dass man dazu die Gottesdienste an denOstertagen live verfolgen kann, im Audiostream." Die Tonaufnahmenkönnen auch nach den Messen zeitunabhängig abgespielt werden.Das Oster-Special basiert auf der mit dem "Grimme Online Award" unddem "Deutschen Digital Award" ausgezeichneten WDR-Produktion "DerKölner Dom in VR und 360 Grad". Die beeindruckenden Aufnahmen wurden2017 im Kölner Dom produziert und sind über koelnerdomlive.wdr.de mitdem Smartphone, Tablet oder PC erlebbar. Vorrangig war die Produktionfür die Nutzung mit einer Virtual-Reality-Brille konzipiert. "Inunserem Oster-Special dagegen kann jeder eine Dom-Tour machen, auchohne Brille", so Hallet. "Wir bauen dazu eine Seite mit360-Grad-Ansichten, die man über den PC Browser oder das Smartphoneerreichen kann."Und der WDR überträgt noch mehr Gottesdienste im Fernsehen undHörfunk. Die Termine im Einzelnen:Fernseh-Übertragung von GottesdienstenMünster, Karfreitag, 10.04.2020, 15.00 Uhr auf Phoenix:Katholischer Gottesdienst am Karfreitag aus der Klosterkapelle desCanisiushausesPredigt: Pfarrer Ludger BornemannLemgo, Ostermontag, 13.04.2020, 10.00 - 11.00 Uhr im Ersten:Evangelischer Ostergottesdienst aus der St. Nicolai-KirchePredigt: Superintendent Dr. Andreas LangeHörfunk-Übertragung von GottesdienstenBonn-Friesdorf, Karfreitag, 10.04.2020, 10.00 Uhr auf WDR 5:Evangelischer Gottesdienst aus der PauluskirchePredigt: Pfarrer Siegfried EckertHildesheim, Ostersonntag, 12.04.2020, 10.00 Uhr auf WDR 5:Katholischer Gottesdienst aus der Seminarkirche (Übernahme vom NDR)Predigt: Bischof Heiner WilmerVatikan, Ostersonntag, 12.04.2020, 12.05 Uhr auf WDR 5:Päpstlicher Ostersegen Urbi et Orbi (Übernahme vom BR)Elmshorn, Ostermontag, 13.04.2020, 10.00 Uhr auf WDR 5:Gottesdienst aus dem Christus-Zentrum Arche (Übernahme vom NDR)Predigt: Pastor Hans-Peter Mumssen