Schindellegi (ots) - 5,40 SFR pro Flasche oder kostenlos zu jeder Bestellung ab 50 SFRDer Schwyzer Hersteller von Tinten baut sein Sortiment aus und produziert ab sofort Desinfektionsmittel nach der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wer bei den Peach Händler-Shops zum Beispiel unter https://www.peachstore.ch/ Tinte, Toner oder Office-Produkte einkauft, erhält ab 50 SFR Bestellwert kostenfrei ein Corona Desinfektionsmittel "Made in Switzerland" dazu. Die PET-Flasche mit 50 ml Inhalt kann auch allein zum Preis von 5,40 SFR inkl. MwSt. bestellt werden.In Zeiten der Coronakrise ist Desinfektionsmittel besonders wichtig. Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, empfiehlt es sich, mehrmals täglich die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Aber vielerorts sind entsprechende Hygienemittel bereits ausverkauft.Peach schafft jetzt Abhilfe. Das Schwyzer Unternehmen ist Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Tinten für die gängigsten Drucker-Modelle im Consumer- und Office-Bereich."Die Marke 'Peach' steht für hohe Qualität zu günstigen Preisen. Genau diesen Anspruch setzen wir jetzt auch bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln an unserem Produktionsstandort in Schindellegi um", erklärt Alfred Wirch, CEO von Peach.Das Desinfektionsmittel wird nach der Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefertigt. Es können damit sowohl Hände als auch kleinere Flächen desinfiziert werden. Das Peach Angebot besteht aus einer PET-Flasche mit Sicherheitsverschluss und enthält 50 ml des Desinfektionsmittels.Über PeachPeach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht für qualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehören kompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller, Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter. Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigen Branchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how. Die Unternehmensprodukte werden über den eigenen Online-Shop unter https://www.peachstore.ch/ verkauft.Weitere Informationen: http://www.peach.info