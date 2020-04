HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Der Kieler FDP-Politiker Wolfgang Kubicki übt harsche Kritik an der Abschottung Schleswig-Holsteins für Gäste aus anderen Bundesländern. Die Abweisung von Fußgängern und Radfahrern aus Hamburg durch schleswig-holsteinische Polizisten halte er "nicht nur für völlig übertrieben und unverhältnismäßig, sondern auch für rechtswidrig", sagte der Bundestags-Vizepräsident in einem Interview des "Hamburger Abendblatts" (Dienstag). Die Durchsetzung des Infektionsschutzgesetzes in der Corona-Krise dürfe sich nicht an Meldeadressen orientieren.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rief die Polizisten dazu auf, bei ihren Kontrollen Augenmaß walten zu lassen. "Es mag am Wochenende Einzelfälle gegeben haben", wo Radfahrer und Fußgänger aus Hamburg zurückgewiesen wurden, die versehentlich die Landesgrenze übertreten haben, sagte er am Dienstag in einem Online-Talk des "Flensburger Tageblatts". Das sei zwischen Hamburg und Kiel geklärt worden. "Das werden wir in der Form nicht generell unterbinden."



Ziel der Kontrollen ist es, touristische Ströme in die Ferienzentren an Nord- und Ostsee zu unterbinden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Polizisten hatten am Wochenende etliche Fahrzeuge kontrolliert und viele Ausflügler aus Hamburg wieder heimgeschickt. In Schleswig-Holstein gilt wegen der Pandemie ein Einreiseverbot für Touristen./sff/DP/jha