FRANKFURT (dpa-AFX) - FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat sich für eine schnelle Aufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs ohne Fußball-Zuschauer ausgesprochen. "Die sogenannten Geisterspiele abzuhalten, das muss möglich sein", sagte Kubicki hinsichtlich der derzeitigen Corona-Krise am Dienstag in einem Interview des Senders Sky Sport News HD. Ein wichtiger Schlüssel für diese Partien ohne Publikum könnten nach Ansicht Kubickis Schnelltests vor Spielbeginn sein, um zu verhindern, dass neue Infektionsketten auf dem Rasen losgetreten werden.



Der Bundesliga-Spielbetrieb ist derzeit bis zum 30. April ausgesetzt und soll ab Mai fortgeführt werden. "Lassen sie uns mal langsam damit planen, dass die erste und zweite Liga wieder in Stadien spielen können ohne Zuschauer - dann ist uns allen in vielerlei Hinsicht geholfen", meinte Kubicki.



Sein Parteichef Christian Lindner hatte jüngst geäußert, dass das große Stadionpublikum wohl noch deutlich länger ausbleiben müsse. "Bundesliga mit Publikum und Fans wird mit das Letzte sein, was wir wieder öffnen", hatte Lindner gesagt. Für die Beendigung der aktuellen Saison sind ohnehin nur noch Geisterspiele ein Thema./pre/DP/jha