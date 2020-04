The NAGA Group AG erzielt im ersten Quartal 2020 Rekordumsatz von 7 Mio. EuroDGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis The NAGA Group AG erzielt im ersten Quartal 2020 Rekordumsatz von 7 Mio. Euro07.04.2020 / 13:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARThe NAGA Group AG erzielt im ersten Quartal 2020 Rekordumsatz von 7 Mio. EuroHamburg, 7. April 2020 - Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, Börsenkürzel: N4G) hat das erste Quartal 2020 mit einem vorläufigen Umsatz von ca. 7 Mio. Euro (Q1/2019: 0,6 Mio. Euro) und einem vorläufigen Nettogewinn von +2,1 Mio. Euro (Q1/2019: Nettoverlust -3,9 Mio. Euro) abgeschlossen. Das vorläufige EBITDA belief sich im ersten Quartal auf +3,3 Mio. Euro (Q1/2019: -2,8 Mio. Euro) und das vorläufige EBIT lag bei +2,2 Mio. Euro (Q1 2019: -3,9 Mio. Euro). Hierbei wurden 1,2 Mio. Trades für das Quartal und ein Handelsvolumen von 23 Mrd. Euro verzeichnet. Darüber hinaus haben Kunden mehr als 12,5 Mio. Euro auf die Plattform eingezahlt. Der aktive Kundenstamm hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt, während sich die Anzahl der Neuanmeldungen im gleichen Zeitraum verdreifacht hat.Dank der im Jahr 2019 durchgeführten Restrukturierung verfügt NAGA heute über eine sehr schlanke und dynamische Kosten- und Betriebsstruktur. Besonders während der Corona-Virus-Krise hat sich NAGA sehr schnell angepasst. Das Unternehmen hat eine vollständige Remote-Arbeitsumgebung eingerichtet und gleichzeitig sichergestellt, dass die Plattform ohne Unterbrechungen funktioniert. Auf der technologischen Seite hat NAGA die Systemkapazität erhöht. So konnte man den steigenden Kundenanforderungen und Transaktionsvolumen problemlos gerecht werden.Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 plant die Gesellschaft im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 abzugeben.Kontakt:The NAGA Group AG Andreas Luecke Vorstand Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg T: +49 (0)40 524 77910 E: ir@naga.comEnde der Ad-hoc Mitteilung07.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1017345Ende der Mitteilung DGAP News-Service1017345 07.04.2020 CET/CEST