AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future n.def. n.def. n.def. S&P-500-Future 2.736,25 +3,06% -15,38% Euro-Stoxx-50 2.886,33 +3,23% -22,93% Stoxx-50 2.793,91 +1,48% -17,90% DAX 10.476,55 +3,98% -20,93% FTSE 5.748,63 +2,98% -25,99% CAC 4.482,88 +3,15% -25,01% Nikkei-225 18.950,18 +2,01% -19,89% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,17 -0,65

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,92 26,08 +3,2% 0,84 -55,1% Brent/ICE 33,87 33,05 +2,5% 0,82 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.656,42 1.663,00 -0,4% -6,58 +9,2% Silber (Spot) 15,17 15,00 +1,1% +0,17 -15,0% Platin (Spot) 744,60 740,00 +0,6% +4,60 -22,8% Kupfer-Future 2,31 2,24 +3,3% +0,07 -17,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aktien an der Wall Street dürften am Dienstag zum Start ihre kräftigen Vortagsgewinne nochmals ausbauen. Inzwischen kommen auch aus den USA ermutigende Signale, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens sich langsam auszahlt, indem die Dynamik der Corona-Ausbreitung nachlässt. So wurde aus dem Staat New York den zweiten Tag in Folge keine Zunahme der Totenzahlen berichtet. In Europa mehrten sich schon länger die Anzeichen, dass die Kraft des Virus schwindet, so gerade auch in den Corona-Hochburgen Spanien und Italien. Derweil planen Dänemark und Österreich bereits umfangreiche Lockerungen der Sperrmaßnahmen. "Die Anleger versuchen nun, Risiken und Chancen auszumachen", sagt Bruce Pang vom China Renaissance Securities: "Die Erfahrung aus China zeigt, dass der Markt einen Boden findet, wenn die Zahl der Infektionen ihren Höhepunkte ereicht." Die Anleger gingen zudem davon aus, dass ein großer Teil der schädlichen wirtschaftlichen Folgen wie langsameres Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit, lahmende Nachfrage und unterbrochene Lieferketten bereits in den gesunkene Kursen eingepreist seien. Die Risiken blieben aber dennoch groß und die Märkte anfällig für Gewinnmitnahmen und neuerliche Abstürze.

Die Aktien von Kraft Heinz dürften gesucht sein, nachdem der Lebensmittelkonzern für das erste Quartal ein Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hatte, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einem Wachstum von 3 Prozent bzw 6 Prozent organisch. Luminex sprangen am späten Freitag fast zweistellig nach oben. Das Biotech-Unternehmen hatte seinen Erstquartalsumsatz vorab veröffentlicht. Die Erlöse übertrafen die eigenen Ziele des Unternehmens, was vor allem dem Bereich Molekulardiagnostik zu verdanken war. Hier wurde wegen der Coronavirus-Pandemie ein Umsatzplus von über 25 Prozent erzielt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Gewinne - Händler sprechen von wieder zunehmendem Optimismus: In einer Umfrage der Notenbank-Filiale in New York zeigten sich 48 Prozent zuversichtlich, dass die Aktienkurse in einem Jahr höher stehen werden als derzeit. "Dieser Optimismus treibt die Kurse weiter nach oben", sagt Jochen Stanzl, Analyst von CMC Markets. "Auch wenn das Risiko einer zweiten Infektionswelle nach einem schrittweisen Ende des Shutdowns besteht, zeigen sich Anleger ermutigt davon, dass die Zahl der Neuinfektionen in vielen Hot Spots der Welt nachlässt", so Stanzl. Zudem steige die Schuldenquote im Bundeshaushalt in Richtung 75 Prozent der Wirtschaftsleistung, und Bundesfinanzminister Scholz habe ein Konjunkturprogramm angekündigt. "Das weckt die Fantasie der Anleger", ergänzt der Analyst. Mit der Hoffnung auf eine bereits bald wieder in Schwung kommende Wirtschaft kaufen die Anleger Aktien von Zyklikern, die von einem Aufschwung überproportional profitieren sollten. Im DAX steigen Heidelbergcement, Infineon und MTU alle um knapp 8 Prozent. In Europa legt der Index der Reise- und Freizeit-Aktien um knapp 7 Prozent zu, der Index der Autohersteller und ihrer Zulieferer steigt um gut 5 Prozent. Gegeben werden dagegen die Aktien aus dem sogenannten Corona-Basket, als von Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Corona-Pandemie profitierte. So liegt der Index der Pharma-Aktien im Minus, wenn auch nur leicht mit 0,2 Prozent. Positiv für das Sentiment der deutschen Versicherer wertet ein Marktteilnehmer die Aussagen der Bafin. Demnach sieht sie für die deutschen Versicherer derzeit keinen Anlass zu besonderer Sorge, aber zu erhöhter Wachsamkeit. "Wir halten die Situation insgesamt für beherrschbar", sagte Exekutivdirektor Frank Grund im Interview mit der Börsen-Zeitung. Allianz steigen um 3,1 Prozent, Munich Re um 3,6 Prozent. Nach dem Kurssprung in der Aktie von Carnival zu Wochenbeginn geht es um weitere 24 Prozent nach oben. Den Auslöser lieferte die Nachricht vom Vortag, dass der Staatsfond von Saudi-Arabien mit einer Beteiligung von 8,2 Prozent bei der größten Kreuzfahrtreederei der Welt eingestiegen ist.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0879 +0,77% 1,0923 1,1062 -3,0% EUR/JPY 118,68 +0,65% 119,02 118,99 -2,7% EUR/CHF 1,0583 +0,21% 1,0583 1,0565 -2,5% EUR/GBP 0,8843 +0,20% 0,9458 0,8944 +4,5% USD/JPY 109,09 -0,11% 108,98 107,55 +0,3% GBP/USD 1,2302 +0,59% 1,1546 1,2366 -7,2% USD/CNH (Offshore) 7,0659 -0,60% 7,1158 7,0302 +1,4% Bitcoin BTC/USD 7.410,51 +1,60% 5.405,26 5.365,01 +2,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr fest - Mit Rückenwind aus den USA haben die Börsen in Ostasien am Dienstag erneut zugelegt. An der Wall Street verbuchten die wichtigen Aktienindizes am Vortag Kursgewinne von 7 Prozent und mehr, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Europa und den USA allmählich Wirkung zeigen. Auch die japanische Regierung geht nun entschlossener gegen das Virus vor. Ab Dienstag gilt in Tokio und anderen Großstädten des Landes der Notstand. Unter den Einzelwerten sprangen Advantest in Tokio um 12,7 Prozent nach oben. Jefferies hatte die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt. Gesucht waren in Hongkong Aktien exportorientierter Unternehmen, die von der Aussicht auf eine Belebung der Absatzmärkte in Übersee nach oben getragen werden. Sunny Optical steigen um 4,7 Prozent, Techtronic Industries um 5 Prozent und WH Group um 5,6 Prozent. In Südkorea gewann Indexschwergewicht Samsung 1,9 Prozent. Der Ausblick des Unternehmens legt nahe, dass die Coronavirus-Pandemie die Ertragslage nur mäßig beeinträchtigen wird.

CREDIT

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon sieht Netze auch in der Corona-Krise stabil

Nach mehr als einem Monat im Corona-Krisenmodus hat der Energieversorger Eon SE eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die Strom-, Gas- und Wärmenetze liefen auch unter erschwerten Bedingungen stabil, teilte das DAX-Unternehmen mit. Bei den Cyber-Attacken verzeichnete die Eon-Security "eine gleichbleibende Intensität an kriminellen Versuchen, von außen in die Systeme einzudringen", so das Unternehmen.

Fresenius Kabi beschleunigt Produktion und will Preise stabil halten

Die Fresenius-Infusionstochter Kabi steigert während der Coronavirus-Pandemie die Produktion wichtiger Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Darüber hinaus verpflichtet sich der DAX-Konzern laut Mitteilung, die Preise wichtiger Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten während der Pandemie stabil zu halten, "trotz des deutlichen Nachfrageüberhangs".

Infineon schließt Cypress-Kauf ab

Infineon kann die größte Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte abschließen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er alle erforderlichen Genehmigungen für den im vergangenen Juni vereinbarten Kauf des US-Wettbewerbes Cypress erhalten. Infineon wird dadurch zum Marktführer bei Chips und Sensoren für Autos.

Flughafen Frankfurt verzeichnet in KW 14 Passagierrückgang um 95,2%

Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Coronavirus-Krise in der 14. Kalenderwoche nur 66.151 Passagiere abgefertigt. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, betrug der Rückgang in der Woche vom 30. März bis zum 5. April somit 95,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Frachtaufkommen ging um 25,0 Prozent auf 32.904 Tonnen zurück.

Zahl der Flugpassagiere in Deutschland im Februar leicht gesunken

Die Zahl der an deutschen Flughäfen abgefertigten Passagiere hat im Februar wegen erster Auswirkungen des Coronavirus um 3,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) starteten oder landeten rund 15,1 Millionen Fluggäste an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen. Laut Destatis ging der Flugverkehr mit anfänglich besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen, aber auch der Inlandsverkehr zurück.

Brenntag setzt Jahresprognose für 2020 wegen Covid-19-Pandemie aus

Der Chemikalienhändler Brenntag hat seine Jahresprognose wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt. Zwar sei die Geschäftsentwicklung von Brenntag im ersten Quartal nicht nennenswert durch den Virus-Ausbruch beeinflusst worden und die Standorte des Unternehmens arbeiteten derzeit, abgesehen von wenigen Ausnahmen, voll operativ. Doch lasse "die derzeitige Ausbreitung der Pandemie vor allem in Europa und Nordamerika sowie die beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen der Staaten aktuell keine verlässliche Einschätzung der Geschäftsentwicklung von Brenntag für den weiteren Verlauf des Jahres zu", teilte das Unternehmen mit.

Osram ernennt Kathrin Dahnke zur Finanzvorständin

Der Lichtkonzern Osram hat eine Nachfolgerin für den scheidenden Finanzvorstand Ingo Bank gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Kathrin Dahnke in den Vorstand bestellt und soll dort am 16. April das Finanzressort übernehmen. Bank wechselt zum 1. Mai zur AMS AG, von der Osram derzeit übernommen wird.

Deka verzichtet nach gutem Jahr auf Prognose 2020

Die Deka-Bank Deutsche Girozentrale sieht sich nach einem soliden Jahr 2019 für die Krise gut gerüstet. "Die Deka ist sehr stabil und wir sind auch auf eine mögliche weitere Verschlechterung der aktuellen Situation gut vorbereitet", sagte Vorstandschef Georg Stocker laut Mitteilung. Einen Ausblick für das laufende Jahr traut sich das Wertpapierhaus der Sparkassen nicht zu.

QSC benennt sich in "Q.BEYOND" um

Der IT-Dienstleister QSC will sich umbenennen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre auf der am 20. Mai online stattfindenden Hauptversammlung die Änderung des Namens in "Q.BEYOND" zustimmen. Der neue Markenauftritt werde dann bis zum vierten Quartal umgesetzt.

Hypoport SE nun im Handelsregister eingetragen

Die Umwandlung der Hypoport AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) ist abgeschlossen und die neue Gesellschaftsform in das Handelsregister eingetragen, wie die Online-Transaktions-Plattform für Banken und Versicherungen mitteilte.

Rheinmetall erhält Auftrag für Artillerie-Treibladungen

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von einem internationalen Kunden einen Auftrag über Artillerie-Treibladungen erhalten. Der Auftragswert liegt bei über 80 Millionen US-Dollar, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte.

Home24 senkt Umsatzausblick 2020 wegen Corona-Unsicherheit leicht

Home24 hat angesichts der Corona-bedingten "unsicheren Marktsituation" den Umsatzausblick für das laufende Jahr leicht zurückgenommen. Der Online-Möbelhändler plant nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 10 bis 20 Prozent, bei der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2019 lag das Ziel noch bei plus 15 bis 20 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll 2020 weiterhin "ausgeglichen" sein, die bereinigte EBITDA-Marge weiter in der Spanne von plus 2 Prozent bis minus 2 Prozent liegen.

Prosieben holt Beraterin und Unternehmerin Mei-Pochtler in den AR

Der Aufsichtsrat der Prosiebensat1 Media SE füllt nach dem Rückzug von Angela Gifford den freien Platz wieder auf. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wird Antonella Mei-Pochtler in das Kontrollgremium einziehen. Die selbstständige Unternehmerin wird mit Wirkung zum 13. April gerichtlich bestellt und soll auf der Hauptversammlung 2020 ordnungsgemäß gewählt werden.

Air Liquide spricht mit EQT über Verkauf von Tochter Schülke & Mayr

Der Industriegasekonzern Air Liquide SA führt exklusive Gespräche mit dem Investor EQT über den möglichen Verkauf seiner auf Infektionsschutz und Industriehygiene spezialisierten Tochter Schülke & Mayr GmbH. Die Verhandlungen sind Teil der Strategie von Air Liquide, sich auf die Schlüsselbereiche Gas und Gesundheit zu konzentrieren, wie der Konzern mitteilte.

Alcon streicht Ausblick 2020 und Dividende

Der Schweizer Augenheilkonzern Alcon kann seinen Ende Februar abgegebenen Ausblick auf das laufende Jahr nicht halten. Wie das vom Schweizer Pharmakonzern Novartis abgespaltene Unternehmen mitteilte, wird die Prognose 2020, die weiteres Wachstum und eine höhere Marge vorsah, zurückgezogen. Zudem wurde der Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung von 0,19 Schweizer Franken für 2019 gestrichen.

Cineworld setzt Dividendenzahlungen und Managergehälter aus

Cineworld setzt wegen der Corona-Epidemie sowohl die Zahlung der Dividende für das vierte Quartal 2019 als auch die Quartalsdividenden 2020 aus. Zudem hätten sich die Vorstände und nicht-geschäftsführende Direktoren bereit erklärt, die Zahlung der vollen Gehälter, eventueller Boni sowie Sitzungsgelder aufzuschieben.

Moody's senkt Ausblick für Europas Flughafen-Servicesektor auf negativ

Die Ratingagentur Moody's hat ihren Ausblick für den europäischen Flughafen-Servicesektor angesichts der raschen Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie über alle Kontinente gesenkt. Mit Blick auf die kommenden zwölf bis 18 Monate sei der Ausblick für die Branche nun negativ und nicht mehr stabil, teilte Moody's Investors Service mit.

Thales streicht finale Dividende 2019 und Ausblick 2020 wegen Corona

Thales hat seinen finalen Dividendenvorschlag für 2019 sowie den Ausblick für das laufende Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen.

Total vereinbart Verkauf von Geschäften in Liberia und Sierra Leone

Der französische Energiekonzern Total hat den Verkauf seines Anteils an einem Tiefseeblock vor der Küste von Brunei an Royal Dutch Shell abgeschlossen und die Veräußerung von Geschäften in Liberia und Sierra Leone angekündigt.

Vestas setzt wegen Corona Prognose aus - Dividendenvorschlag steht

Die Vestas Wind Systems A/S zieht wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Jahresprognose zurück. Die vorgeschlagene Dividende von 7,93 dänischen Kronen für 2019 gelte weiterhin, teilte das Unternehmen mit.

3M soll in den USA über 166 Mio Schutzmasken liefern

US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung mit dem Unternehmen 3M verkündet, das in den kommenden Monaten insgesamt 166,5 Millionen Schutzmasken für Gesundheitspersonal in den USA liefern soll. Monatlich solle 3M 55,5 Millionen zusätzliche Masken "von hoher Qualität" liefern, sagte Trump bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs des Weißen Hauses.

Airbnb sammelt 1 Milliarde US-Dollar ein

Airbnb hat sich mitten in der Krise frisches Geld gesichert. Wie der Betreiber einer Plattform zur Vermittlung von Ferienwohnungen mitteilte, stecken die Finanzinvestoren Silver Lake und Sixth Street Partners insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in das Unternehmen, das besonders stark unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung leidet. Die Finanzierung setzt sich aus Schulden und Eigenkapital zusammen.

LG Electronics verdient im 1. Quartal operativ unerwartet mehr

Der südkoreanische Elektronikkonzern LG stellt für das erste Quartal einen kräftigen operativen Gewinnsprung um 21 Prozent in Aussicht. In den drei Monaten per Ende März dürfte der operative Gewinn auf 1,09 Billionen Won (rund 825 Millionen Euro) gestiegen sein, von 900,6 Milliarden Won im Vorjahreszeitraum, teilte die LG Electronics Inc mit. Das übertrifft die Markterwartungen und dämpft die Sorge vor eine Belastung des Geschäftes durch die Coronavirus-Pandemie.

Honda beurlaubt in den USA 10.000 Mitarbeiter - Zeitung

Honda Motor hat rund 10.000 Mitarbeiter in den USA vorübergehend beurlaubt. Der Konzern reagierte mit diesem Schritt darauf, dass die Coronavirus-Pandemie die US-Produktion zum Erliegen bringt, wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei ohne Angabe von Quellen schreibt.

Geelys März-Absatz deutet auf langsame Erholung Chinas hin

Geely hat im März 41 Prozent weniger Autos verkauft als ein Jahr zuvor, aber im Vergleich zum Februar stieg der Absatz beim chinesischen Autohersteller fast um das Dreieinhalbfache. Dies signalisiert, dass sich der Autoabsatz im Zuge von Chinas Rückkehr aus einer coronavirus-bedingt landesweiten Ausgangs- und Produktionssperre erholt.

