PSI Software AG: Verschiebung der HauptversammlungDGAP-News: PSI Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung PSI Software AG: Verschiebung der Hauptversammlung07.04.2020 / 14:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PSI Software AG: Verschiebung der Hauptversammlung Durchführung als rein virtuelle Hauptversammlung (Online-HV) am 9. Juni 2020Vor dem Hintergrund der andauernden Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 wird die PSI Software AG die Hauptversammlung zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter in diesem Jahr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung durchführen. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz).Aufgrund terminlicher und technischer Verfügbarkeiten wird die Hauptversammlung auf den 9. Juni 2020 verschoben. Die Einladung wird spätestens am 30. April 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter. www.psi.deKontakt:PSI Software AG Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 BerlinTel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: KPierschke@psi.de07.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1017381Ende der Mitteilung DGAP News-Service1017381 07.04.2020