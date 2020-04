Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wels (pts025/07.04.2020/14:00) - Die Standardisierung des Datenaustausches zwischen den IT-Systemen aller Kranken-, Pflege- und Versicherungsanstalten ist eines der zentralen Pfeiler für die effiziente Sicherstellung des Gesundheitswesens der Zukunft. Gleichzeitig gilt es die Sicherheit dieser sensiblen Daten zu gewährleisten. Beides Themen, die auch von IHE Europe vorangetrieben werden. Seit 28. November 2019 ist x-tention Mitglied von IHE Europe und ist somit Teil des Steering Committees. Damit bestimmt x-tention nun maßgeblich die Strategie von IHE in Europa mit. "Auch als Mitglied der ersten Stunde von IHE Austria, ist x-tention bereits von Anfang an maßgeblich an der Weiterentwicklung von Standards im Gesundheitswesen beteiligt. IHE Austria stellte etwa die technische Standardisierung für die Österreichische Gesundheitsakte ELGA sicher. Auch das international gültige IHE-Medikationsprofil wurde maßgeblich von Österreich aus entwickelt", betont Benedikt Aichinger, Director International Alliances & Partnerships bei x-tention. In diesem Zusammenhang bietet x-tention mit der "Orchestra eHealth Suite" bereits heute ein zukunftsweisendes Produkt, das den Aufbau und die Anbindung von Patientenakten vereinfacht. Zahlreiche Betriebe in ganz Europa haben dieses Produkt bereits implementiert und erfolgreich in Verwendung. Über IHE Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) ist eine non-for-profit Initiative von Fachleuten des Gesundheitswesens mit dem Ziel die Kommunikation zwischen verschiedenen IT-Systemen und auch Medizingeräten zu verbessern. IHE fördert den Einsatz von etablierten internationalen Standards wie DICOM und HL7 zur Optimierung der Prozesse innerhalb eines Krankenhauses, einer Praxis oder auch zwischen den Gesundheitseinrichtungen. Dabei setzt IHE auf die Zusammenarbeit von Anwendern, Implementierern und Entwicklern. Das Ergebnis ist ein umfangreiches technisches Rahmenwerk als Implementierungsleitfaden sowie eine Reihe von Testtools für die Anwender und Hersteller. http://www.ihe.net - http://www.ihe-europe.net Über x-tention Informationstechnologie GmbH Die x-tention Informationstechnologie GmbH bietet individuelle IT-Gesamtlösungen und betreut Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheime, Sozialversicherungsträger sowie soziale Einrichtungen. Mit innovativen Integrations-, Medikations- und eHealth-Lösungen sowie der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013 für Informationssicherheit und dem TÜV-AUSTRIA-Zertifikat "Geprüftes Datenschutzmanagementsystem" nimmt das Unternehmen eine führende Rolle im Bereich Healthcare-IT ein. Kontakt für Presserückfragen: Benedikt Aichinger, Director International Alliances & Partnerships E-Mail: benedikt.aichinger@x-tention.at x-tention Informationstechnologie GmbH Römerstraße 80A, 4600 Wels, Austria (Ende) Aussender: x-tention Informationstechnologie GmbH Ansprechpartner: Mag. Dietmar Handl Tel.: +43 7242 2155 6143 E-Mail: marketing@x-tention.at Website: www.x-tention.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200407025

