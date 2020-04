Der eKMU-X Index hat in der vergangenen Handelswoche um 0,4 Prozent auf 1'059,61 Punkte zugelegt.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist das Gesamtvolumen in der vergangenen Handelswoche angestiegen. Die Anzahl der Abschlüsse blieb derweil auf einem tiefen Niveau. Der eKMU-X Index legte derweil um 0,4 Prozent auf 1'059,61 Punkte zu. Insgesamt setzte die ZKB in der Berichtswoche in 42 (65) Transaktionen 2,8 Millionen nach 0...

