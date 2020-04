STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen für Pflegeheimbewohner in dem Bundesland damit begründet, dass das Besuchsverbot immer wieder umgangen wird. "Wir haben in der Praxis leider Umgehungen feststellen müssen", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Stuttgart, die per Livestream übertragen wurde. So seien Heimbewohner etwa von Angehörigen vor dem Heim abgeholt worden - häufig ohne geeignete Schutzmaßnahmen. "Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber in der Sache natürlich brandgefährlich." Deshalb habe man nun die Sicherheitsvorschriften verschärft. Heime dürfen nach einem Kabinettsbeschluss vom Dienstag nur noch in gut begründeten Fällen verlassen werden, etwa für Arztbesuche./poi/DP/jha