VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Regierung erwägt, die landesweite Quarantäne wegen der Coronavirus-Pandemie um zwei Wochen zu verlängern, aber zugleich die restriktiven Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Virus nach Ostern ein wenig zu lockern. Dies sagte Ministerpräsident Saulius Skvernelis der Agentur BNS zufolge am Dienstag in Vilnius.



Litauens Regierung hatte den Notstand ausgerufen und das EU-Land bis zum 13. April unter Quarantäne gestellt. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, soll über Ostern der Zugang zu allen Städten des Baltenstaats eingeschränkt werden. Über die Maßnahmen solle auf einer Kabinettssitzung am Mittwoch entschieden werden, sagte Skvernelis.



Litauen verzeichnete bislang 880 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 15 Todesfälle. Während des Ausnahmezustands sind alle Geschäfte bis auf Apotheken und Lebensmittelmärkte geschlossen, der Schulbetrieb ist auf Fernunterricht umgestellt. Öffentliche Veranstaltungen sind untersagt und Ansammlungen von mehr als zwei Personen nicht mehr erlaubt.



Nach Angaben von Finanzminister Vilius Sapoka sinkt mit jeder Quarantänewoche das jährliche Bruttoinlandsprodukt Litauens nach Einschätzung von Ökonomen um 0,5 Prozent. Sollte die Ausbreitung des Coronavirus in dem baltischen Euro-Land und der EU in der ersten Hälfte dieses Jahres eingedämmt werden, werde der Rückgang im einstelligen Prozentbereich liegen. Ansonsten werde Litauens Wirtschaft um einen zweistelligen Wert sinken, sagte Sapoka./awe/DP/jha