Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsratinggesellschaft Morningstar hat die Bewertung des H2O Allegro (ISIN FR0011015460/ WKN A14WE8) auf "Negativ" herabgesetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Als Grund gebe Analyst Matias Möttölä an, dass sich zuletzt die Hinweise auf eine "schlechte Verwaltung" und "zügelloses Eingehen von Risiken" verdichtet hätten. Der Fonds habe im Zuge des massiven Ausverkaufs an den Börsen wegen der Ausbreitung des Coronavirus allein an einzelnen Handelstagen im März 2020 zum Teil weit über 20 Prozent an Wert verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...